FC Bayern interessiert an Dagoberto

Theofanis Gekas kommt vielleicht bald in Stuttgart zum Einsatz, Jose Mourinho hat Alexander Hleb erneut im Visier. Franck Ribery hat das Training w...

Der Brasilianer Dagoberto hat bestätigt, dass der FC Bayern Interesse geäußert hat (17.24 Uhr). Theofanis Gekas kommt vielleicht bald in Schwaben zum Einsatz (15.32 Uhr), Jose Mourinho hat Alexander Hleb erneut im Visier (11.41 Uhr). Franck Ribery hat das Training wieder aufgenommen, glaubt aber nicht an einen Einsatz gegen Juve (8.35 Uhr). Jürgen Klinsmann möchte nicht mehr in der Bundesliga arbeiten (8.32 Uhr).

18.48 Uhr: Das wars mal wieder mit den News und Gerüchten rund um den Ball. Heute Abend gehts aber noch live weiter, und zwar in der Europa League, Hamburger SV - Rapid Wien (ab 20:50 Uhr im LIVE-TICKER). Servus und schönen Abend!

18.26 Uhr: Werder Bremen bangt vor dem Europa-League-Gruppenspiel gegen CD Nacional Funchal um Tim Wiese. "Es scheint ein grippaler Effekt zu sein", sagte Trainer Thomas Schaaf: "Wir müssen abwarten, wie es sich über Nacht entwickelt." Ersatztorhüter Christian Vander musste zuletzt wegen eines doppelten Leistenbruchs und einer Schambeinentzündung operiert werden und fällt somit noch länger aus. Sollte Wiese nicht spielen können, müsste damit die etatmäßige Nummer drei, der 20 Jahre alte U20-Nationaltorhüter Sebastian Mielitz spielen. Beruhigend: Werder hat das Ticket für die K.O.-Runde bereits vor der Partie sicher.

18.17 Uhr: 1899 Hoffenheim und Andreas Ibertsberger gehen mindestens bis 2012 gemeinsame Wege. Der Bundesligist und der österreichische Verteidiger einigten sich auf eine Verlängerung des Vertrages um zwei Jahre bis 2012. "Andi hat sich bei uns zu einer festen Größe entwickelt. Er ist sportlich wie menschlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft. Ich freue mich, dass am Ende der angenehmen und vertraulichen Gespräche eine Verlängerung unserer Zusammenarbeit bis mindestens 2012 steht", so Manager Jan Schindelmeiser.

18.10 Uhr: Bei der FIFA-Sitzung in Kapstadt gab es wohl so einiges zu besprechen. Und nach und nach kommen die Infos bei uns an. Neben dem Verfahren gegen Thierry Henry kündigte Sepp Blatter auch Untersuchungen im Fall der in Ägypten von Krawallmachern angegriffenen algerischen Nationalmannschaft an. Bei dem Vorfall wurden einige Spieler Algeriens von Steinen und Glasscherben verletzt.

17.59 Uhr: Die Leitung des FSV Frankfurt hat sich mit seinen muslimischen Spielern verständigt, die abgemahnt wurden, weil sie während des Ramadan ohne Einverständnis des Vereins gefastet hatten. Die DFL hatte ein Gespräch zwischen Klubführung und Soumaila Coulibaly, Pa Saikou Kujabi und Oualid Mokhtari vermittelt, dass nach Angaben aller Beteiligten in "angenehmer Atmosphäre" ablief. Ergebnis: Von Seiten des Vereins will man auf keinen Fall die Religionsfreiheit einschränken, aber aus medizinischer Sicht über Diäten und Fasten informiert werden.

17.24 Uhr: Bayern München zeigt offenbar grundsätzliches Interesse am brasilianischen Stürmer Dagoberto. Der 26-Jährige bestätigte, dass Vertreter des FC Bayern an seine Berater herangetreten seien. Konkret geworden seien die Gespräche aber noch nicht. Laut brasilianischen Medien soll eine Ablösesumme von 9 Millionen Euro im Gespräch sein. Dagoberto wurde bereits dreimal brasilianischer Meister, zuletzt zweimal mit dem FC Sao Paulo.

17.16 Uhr: Doch noch ein Nachspiel für Thierry Henry? Die Disziplinarkommission der FIFA wird wegen dessen Unsportlichkeit im Relegationsspiel gegen Irland ein Verfahren gegen den Franzosen eröffnen. Dies gab FIFA-Präsident Joseph S. Blatter nach der außerordentlichen Sitzung des Exekutivkomitees des Weltverbandes in Kapstadt bekannt. Weitere Details gab es noch nicht...

17.01 Uhr: Wie der italienische Sender "Sky Sport Italia" jetzt erfahren hat, scheint das Thema der fünf Schiris in Südafrika nun doch vom Tisch. Im Zuge der Diskussionen um das nicht geahndete Handspiel Thierry Henrys gegen Irland kam das Gerücht auf, die FIFA könnte bereits zur WM auf fünf Unparteiische pro Spiel zurückgreifen. Ein offizielles Statement des Verbandes soll in Bälde folgen.

16.54 Uhr: Schlechte Nachrichten für die Gladbacher. Wie Trainer Michael Frontzeck jetzt gegenüber dem "Kicker" berichtete, fallen sowohl Filip Daems als auch Paul Stalteri für die restlichen Hinrundenspiele aus. Eine Neuverpflichtung in der Winterpause hat Sportdirektor Max Eberl derweil ausgeschlossen. Somit endet auch die Spekulation um eine etwaige Rückkehr von Alexander Baumjohann von den Bayern zur Borussia.

16.23 Uhr: Die Spitze des deutschen Klubfußballs will die russische Bewerbung um die Ausrichtung der WM 2018 unterstützen. "Wir haben uns für Russland ausgesprochen, weil das Land zunächst einmal die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt. Da dort auch der Fußball im Aufwind ist, kann zudem die nötige Infrastruktur geschaffen werden", sagte Ligapräsident Reinhard Rauball der "Sport Bild".

16.12 Uhr: Der Spruch des Tages kommt heute vom Kugelblitz höchstpersönlich: "Ailton kommt, und ganz Deutschland lacht. Es ist verrückt, aber die Idee des Klubs ist interessant", sagte der Ex-Bundesliga-Torschützenkönig bei seiner Vorstellung beim Sechstligisten KFC Uerdingen.

16.02 Uhr: Der irische Verband FAI will sein Team nicht mehr als 33. Teilnehmer zur WM 2010 nach Südafrika schicken und hat FIFA-Präsident Joseph S. Blatter Indiskretion vorgeworfen. "Herr Blatter hat unser Anliegen öffentlich gemacht, obwohl er versichert hatte, dass es vertraulich behandelt wird. Das Anliegen wurde nie offiziell an die FIFA gerichtet, es war nur Teil einer Diskussion mit dem Weltverband", ließ die FAI am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme verlauten. Die FAI hatte nach dem umstrittenen Qualifikations-Aus in den Play-off-Spielen gegen Frankreich angeregt, als 33. Land an der WM-Endrunde teilnehmen zu dürfen.

15.54 Uhr: Abwehrspieler Jan-Philipp Kalla vom FC St. Pauli hat sich einen Bänderriss im rechten Daumengelenk zugezogen und muss vier bis sechs Wochen eine Schiene an der lädierten Hand tragen. Eine Operation ist jedoch nicht erforderlich. Trainer Holger Stanislawski steht der 23-Jährige für den Rest der Hinrunde weiter zur Verfügung.

15.47 Uhr: Eigengewächs Clemens Fandrich hält Energie Cottbus bis zum Jahr 2013 die Treue. Das 18 Jahre alte Nachwuchstalent unterzeichnete am Mittwoch einen Dreijahres-Profivertrag in der Lausitz. Der Mittelfeldspieler schaffte zu Beginn der Saison den Sprung aus dem Team der U-19-Bundesligamannschaft in den Zweitliga-Kader und erzielte in fünf Einsätzen ein Tor.

15.32 Uhr: Nach Informationen der "Stuttgarter Nachrichten" ist der VfB Stuttgart bereits im Winter an einer Verpflichtung von Theofanis Gekas interessiert. Der Angreifer, der in Leverkusen momentan kaum zum Einsatz kommt, würde die Schwaben wohl drei Millionen Euro kosten. Stuttgart steht in der Bundesliga nach 14 Partien auf dem 17. Tabellenplatz und konnte erst elf Treffer erzielen. Gekas wurde 2007 Torschützenkönig im Oberhaus und traf für Griechenland in der WM-Qualifikation in zehn Begegnungen zehn Mal. (Und Dank an DieFraktion)

15.17 Uhr: Federico Macheda hat seinen Vertrag bei Manchester United um vier weitere Jahre verlängert und bleibt dem Verein damit bis 2014 erhalten. Der Italiener spielt seit 2008 bei den Red Devils und hat bisher vier Premier-League-Spiele bestritten (zwei Tore).

15.02 Uhr: Nach einer 0:1-Niederlage im Derby gegen Al Wahda haben sich Trainer Winfried Schäfer und der Al Ain Sports & Culture Club (Dubai) auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. "Ich habe hier eine gute und erfolgreiche Zeit gehabt. Deshalb bleibe ich zunächst in den Emiraten und werde mal schauen, was sich ergibt", sagte der 59-Jährige.

14.33 Uhr: Werder Bremens Ersatztorhüter Christian Vander wird dem deutschen Pokalsieger frühestens zu Beginn der Rückserie wieder zur Verfügung stehen. Wegen eines doppelten Leistenbruchs und einer Schambeinentzündung musste der 29-Jährige operiert werden.

14.17 Uhr: Auf der Suche nach zusätzlichen Merchandising-Erlösen ist der spanische Nobelklub Real Madrid auf eine reizvolle Marktlücke gestoßen: Damen-Unterwäsche. Die Königlichen lassen nach Angaben der Real nahe stehenden Zeitung "Marca" derzeit eine von einer Markenfirma eine spezielle Kollektion von Slips und BHs im Real-Look produzieren, die ab März auf dem Markt kommen soll.

13.59 Uhr:Schalke 04 testet derzeit im Probetraining Bogdan Müller von der SpVgg Neckarelz. Der 21-Jährige war im DFB-Pokal-Erstrundenspiel des Verbandsligisten aus Baden-Württemberg gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München (1:3) im Sommer ins Blickfeld zahlreicher Scouts geraten. Unter anderem sollen der 1. FC Köln und Borussia Dortmund an Müller interessiert sein.

13.46 Uhr: Stuttgarts neuer Kapitän Matthieu Delpierre hat seine Mitspieler vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.15 Uhr im LIVE-TICKER und auf SKY) gegen den VfL Bochum in die Pflicht genommen. "Wir sind in einer sehr schwierigen Situation, aus der wir nur gemeinsam herauskommen können. Am Samstag steht ein richtungweisendes Spiel auf dem Programm, das wir mit aller Macht gewinnen müssen", sagte der 28 Jahre alte Franzose.

13.30 Uhr: Werder Bremen ist in der Europa League bereits für die nächste Runde qualifiziert. Abwehrchef Per Mertesacker versprach nun aber, auch gegen den noch sieglosen Außenseiter CD Nacional keine Nachlässigkeiten zuzulassen: "Wir werden nicht lasch spielen. Schließlich wollen wir als gesetzte Mannschaft in die nächste Runde." Rang eins in der Schlusstabelle der Vorrundengruppe L verspricht immerhin den kleinen Vorteil, bei der Auslosung nicht auf einen der vier stärksten Gruppendritten aus der Champions League treffen zu können.

13.21 Uhr: Argentiniens Idol und Nationaltrainer Diego Armando Maradona ist auch für die WM-Gruppenauslosung am Freitag in Kapstadt gesperrt. Dies bestätigte Jerome Valcke, der Generalsekretär des Weltverbandes FIFA, auf einer Pressekonferenz in Kapstadt. "Die zweimonatige Sperre hat natürlich Gültigkeit, dies habe ich in einem Schreiben nochmals deutlich gemacht. Diego Maradona wird keine Akkreditierung für die Auslosung in Kapstadt erhalten", sagte Valcke.

13.07 Uhr: Mittelfeldspieler Massimilian Porcello vom Zweitligisten Karlsruher SC muss sich einem weiteren Eingriff am Ende Mai operierten rechten Knie unterziehen. Bei der für die kommenden Tage terminierten Operation soll der Knochen angebohrt werden, um ein Ödem im Kniegelenk zu beseitigen. Ob Porcello in dieser Saison noch eingesetzt werden kann, ist fraglich.

12.54 Uhr: Bei Hertha BSC läuft in der Bundesliga nichts zusammen. In der Europa League ist dagegen alles offen. "Wir freuen uns auf das Spiel. Wir haben gut trainiert und wollen zeigen, dass wir uns noch nicht aufgegeben haben", sagte Trainer Friedhelm Funkel, der den Schock nach dem 1:3 gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Sonntag sowie das Chaos tags darauf bei der Mitgliederversammlung offenbar verdaut hat und wieder Optimismus verbreitete: "Die Mannschaft hat sich die europäischen Spiele in der letzten Saison hart erarbeitet. Wir geben alles und wollen eine Runde weiterkommen."

12.45 Uhr: Auch bei der WM 2010 in Südafrika wird der beste Nachwuchsspieler gekürt und damit ein Nachfolger von Lukas Podolski gesucht, der bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland geehrt worden war. Gewählt wird der beste Nachwuchskicker erneut von der technischen Studiengruppe des Weltverbandes FIFA.

12.33 Uhr: Xavi Hernandez Creus, Star des FC Barcelona und Europameister mit Spanien, hat sich über Louis van Gaal geäußert. Der Niederländer beförderte den Mittelfeldspieler als Coach von Barca in die erste Mannschaft. "Er hat mir sofort vertraut und deshalb habe ich ihm viel zu verdanken", sagte der Nationalspieler "Bild". Ein Problem sieht er im Führungsstil des Tulpengenerals: "Van Gaal unterscheidet nicht. Das kann problematisch werden. Manchmal brauchen Superstars eine andere Behandlung, das Gefühl eher gebraucht zu werden. Aber das ist nicht seine Art. Er versteht nicht, wieso ein hochdekorierter Spieler mehr zählen soll."

12.25 Uhr: FC Bayern: Brenohat noch einmal betont, den Rekordmeister in der Winterpause verlassen zu wollen. Am 7. Dezember ist laut Brenos Spielerberater Guilherme Miranda ein Gespräch mit der Bayern-Führung terminiert. "Breno ist zuversichtlich, im nächsten Jahr im brasilianischen Fußball zu spielen. Unsere Idee ist es, dass er für ein Jahr ausgeliehen wird", wird Miranda in brasilianischen Medien zitiert. Interesse am 20 Jahre alten Innenverteidiger haben angeblich der FC Sao Paulo und der SC Corinthians.

12.11 Uhr: Laut Informationen des italienischen TV-Senders "TeleCapriSport" ist Hoffenheim stark an Juves Linksverteidiger Cristian Molinaro interessiert. Demnach soll 1899 dem 26-Jährigen ein deutlich höheres Jahresgehalt als die 700.00 Euro, die er momentan verdient. Molinaro gilt als einer der Juve-Spieler, die den Verein am ehesten im Winter verlassen könnten.

12.07 Uhr: Die Vorfreude ist groß: Bei einer feierlichen Zeremonie in der ukrainischen Hauptstadt Kiew wird am 14. Dezember (11.15 Uhr MEZ) das Logo der Europameisterschafts-Endrunde 2012 in Polen und der Ukraine enthüllt. Außerdem wird an diesem Tag das Motto der EM-Endrunde vorgestellt.

11.56 Uhr: Der Wettskandal im europäischen Fußball hat endgültig auch das Land des Europameisters erreicht. Nachdem am Dienstag erste Verdächtigungen in Spanien aufgekommen waren, wurden am Mittwoch konkrete Namen und Zahlen genannt. Demnach ermittelt die spanische Staatsanwaltschaft nach Angaben des nationalen Verbandes RFEF gegen sieben Profis, die Spiele manipuliert haben sollen. Es soll sich dabei um sechs Spieler aus der zweiten und dritten Liga sowie einen Torwart von Erstligist Real Saragossa handeln.

11.41 Uhr: Hleb nach Italien? Der Weißrusse, der derzeit für ein Jahr vom FC Barcelona an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, steht laut "Sport Bild" auf dem Zettel von Inter Mailand. Jose Mourinho wollte den Edeltechniker bereits im Sommer verpflichten. Hleb wäre über einen Wechsel in die Serie A sicher nicht unglücklich. "Klar ist, dass ich in meiner Karriere noch in einem großen Verein spielen werde", sagte der Mittelfeldspieler.

11.27 Uhr: Der frühere brasilianische Weltmeister Roberto Carlos wird den türkischen Rekordmeister Fenerbahce Istanbul Ende Dezember verlassen und in seine Heimat zu Corinthians Sao Paulo wechseln. Bereits in der vorigen Woche hatte der schussgewaltige Linksverteidiger beim Klub des deutschen Trainers Christoph Daum um die vorzeitige Auflösung seines noch bis Sommer 2010 laufenden Vertrages gebeten. Roberto Carlos zieht es nach mehr als 14 Jahren in Europa zurück in die Heimat, zumal seine Frau schwanger ist und er sich mehr um die Familie kümmern will.

11.14 Uhr: Mario Balotelliweg aus Mailand? Inter-Präsident Massimo Moratti stellte klar: "Mario steht nicht zum Verkauf und wird es auch in Zukunft nicht." Corrado Balotelli, Marios Berater und Bruder: "Mario hat Vertrag bis 2013 und wird im Januar Inter nicht verlassen." Der Angreifer wurde zuletzt mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht.

11.00 Uhr: Deutschland ist bei der WM-Gruppenauslosung am Freitag in Kapstadt erwartungsgemäß als Gruppenkopf gesetzt. Dies beschloss das WM-Organisationskomitee der FIFA bei einer Sitzung am Mittwoch in Kapstadt. Dabei wurde die FIFA-Weltrangliste von Oktober 2009 als Maßstab herangezogen. Außer der Kap-Republik und Deutschland sind Weltmeister Italien, Europameister Spanien, WM-Rekord-Titelträger Brasilien, Argentinien, England und die Niederlande im Topf der Giganten. Alle Töpfe zur Auslosung in der Übersicht

10.51 Uhr: Beim portugiesischen Erstligisten CD Nacional Funchal, am Donnerstag (18.45 Uhr im LIVE-TICKER und auf SKY) im Weserstadion Gegner des deutschen Pokalsiegers Werder Bremen, bangt man um das Leben von Trainer Manuel Machado. Nach Komplikationen bei einem operativen Eingriff am Unterleib musste der 53-Jährige in ein künstliches Koma versetzt werden. Der Zustand Machados sei laut eines ärztlichen Bulletins "ernst, aber stabil".

10.40 Uhr: Gennaro Gattuso kommt bei Milan unter Trainer Leonardo nicht mehr regelmäßig zum Zug (sieben Einsätze in der laufenden Saison) und könnte den Verein bereits im Januar Richtung Premier League verlassen. Laut "Corriere dello Sport" steht der Brasilianer Fabio Simplicio von US Palermo auf dem Wunschzettel der Lombarden, sollte Gattuso den Klub tatsächlich verlassen.

10.34 Uhr: Andreas Lambertz von Fortuna Düsseldorf muss keine Sperre von Seiten des DFB befürchten. Der DFB-Kontrollausschuss stellte das Verfahren gegen den 25-Jährigen ein. Gegen Lambertz wurde aufgrund des Verdachts einer krassen Sportwidrigkeit in Form eines unsportlichen Verhaltens ermittelt. Der Profi wurde verdächtigt, sich in der 70. Minute des Punktspiels der Fortuna bei 1860 München (2:2) am Sonntag absichtlich fallen gelassen zu haben, ohne dass ein Körperkontakt mit Gegenspieler Jose Holebas vorlag.

10.23 Uhr: Manuel Neuer vom FC Schalke 04 wird offenbar von Manchester United umworben. Der U-21-Europameister, der noch bis 2012 bei den Königsblauen unter Vertrag steht, soll bei ManUtd als Nachfolger für den mittlerweile 39 Jahre alten Niederländer Edwin van der Sar im Gespräch sein. "Vom Interesse von Manchester United habe ich auch gehört, davon wissen wir", sagte Neuers Berater Thomas Kroth "Sport Bild".

10.17 Uhr: Nun aber zurück zu Klinsi: Der Ex-Bayer wird bei der WM 2010 in Südafrika als Experte des Kölner TV-Senders RTL im Einsatz sein. Bereits in der Vorwoche hatte der Sender Dortmunds Trainer Jürgen Klopp für eine Zusammenarbeit während der WM-Endrunde gewinnen können. Klinsmann wird an der Seite von Florian König neun Spiele auch vor Ort analysieren, Klopp zusammen mit Moderator Günther Jauch die Übertragungen aus Deutschland präsentieren. "Das ist die offensivste Viererkette, die ich mir vorstellen kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die hoffentlich allen Beteiligten und auch den Zuschauern viel Spaß bereiten wird", sagte der ehemalige Bundestrainer.

10.04 Uhr: Im Zuge des Wettskandals sollte im Jahr 2007 offenbar sogar der Aufstieg von Hansa Rostock in die Bundesliga verhindert werden. Wie der damalige Hansa-Trainer Frank Pagelsdorf am Mittwoch berichtete, soll den Rostocker Spielern am Vorabend des Spiels bei Eintracht Braunschweig (1:1) am 13. April 2007 etwas Unverträgliches in die Spaghetti Bolognese gemischt worden sein. "Im Zuge des Wettskandals erscheint das jetzt in einem ganz anderen Licht! Das Komische war, dass es nicht nur einen Spieler betroffen hat, sondern gleich die halbe Mannschaft", sagte der Coach "Bild".

9.55 Uhr: Für Inter-Verteidiger Marco Materazzi ist sein derzeitiger Coach Jose Mourinho mehr als ein Trainer. "Er ist Coach, Vaterfigur, ein Mann der gerne lacht, Witze macht und weiß, wie man ein gutes Verhältnis aufbaut - Mourinho ist etwas Besonderes", sagte der Weltmeister von 2006 im Umfeld einer Charity-Veranstaltung.

9.40 Uhr:Manchester United und Aston Villa haben als erste Klubs das Halbfinale das englischen Liga-Pokals erreicht. ManUtd besiegte in einer Neuauflage des Vorjahresfinals (4:1 im Elfmeterschießen) den Liga-Dritten Tottenham Hotspur durch zwei Tore von Darron Gibson mit 2:0 (2:0). Aston Villa siegte bei Liga-Schlusslicht FC Portsmouth mit dem ehemaligen U-21-Nationalspieler Kevin-Prince Boateng mit 4:2 (2:1).

9.26 Uhr: Der FC Arsenal muss heute im Carling Cupbei Manchester City ran. Gunners-Coach Arsene Wenger setzt auch gegen die Citizens auf Jugend. "Wir glauben weiter an unsere jungen Spieler und ich werde ihnen die Chance geben, zu spielen. Ich denke, dass das Ergebnis keinen großen Einfluss auf unsere Vereinspolitik haben wird", sagte der Franzose laut "Press Association". Die Hauptstädter mussten in der Premier League zuletzt eine bittere 0:3-Niederlage gegen den Stadtrivalen FC Chelsea hinnehmen.

9.11 Uhr: Der Hamburger SV kann sich mit einem Sieg gegen Rapid Wien heute direkt für die nächste Europa-League-Runde qualifizieren. Das Hinspiel hatten die Hanseaten mit 0:3 verloren. Hamburgs Hoffnung heißt Petric. "Es ist gut, dass wir ihn dabei haben", sagt HSV-Trainer Bruno Labbadia, "wir haben so die Möglichkeit, ihn reinwerfen zu können, wenn es nötig wird."

8.59 Uhr: Nach der herben Klatsche im Top-Spiel gegen Chelsea zweifelt Andrei Arschawin an der Qualität seines Teams: "Es macht mich traurig, dass wir alle großen Spiele verlieren. Das ist enttäuschend und lässt Zweifel in mir aufsteigen. Arsene Wenger muss neue Spieler kaufen - und zwar teuere", so der Russe.

8.47 Uhr: Ailton ist zurück! Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig hat einen Vertrag bis 2011 in Uerdingen unterschrieben.

8.39 Uhr: Stefan Effenberg hat am Dienstag bei einem SKY-Pressegespräch die Lage beim FCB analysiert. Die wichtigsten Aussagen:

zur aktuellen Situation : "Wenn sie in der Rückrunde die Fehler der Hinrunde abstellen, sich finden und Ruhe in die Mannschaft kriegen, dann bin ich mir ganz sicher, dass Bayern auf jeden Fall Meister wird."

: "Wenn sie in der Rückrunde die Fehler der Hinrunde abstellen, sich finden und Ruhe in die Mannschaft kriegen, dann bin ich mir ganz sicher, dass Bayern auf jeden Fall Meister wird." zu Luca Toni: "Wenn er gehen will, dann soll er doch gehen! Ich würde ihn gehen lassen! Du kannst keinen gebrauchen, der nicht spielt, aber jeden Tag in der Öffentlichkeit steht."

"Wenn er gehen will, dann soll er doch gehen! Ich würde ihn gehen lassen! Du kannst keinen gebrauchen, der nicht spielt, aber jeden Tag in der Öffentlichkeit steht." zu Lahms Kritik: "In vielen Dingen hat er Recht. Zum Beispiel in der Einkaufspolitik. Außerdem gebe ich ihm recht, dass man ein System haben und dieses durchspielen sollte. Aber das Mittelfeld so zu kritisieren - das kann er nicht bringen!

"In vielen Dingen hat er Recht. Zum Beispiel in der Einkaufspolitik. Außerdem gebe ich ihm recht, dass man ein System haben und dieses durchspielen sollte. Aber das Mittelfeld so zu kritisieren - das kann er nicht bringen! zum Spiel in Turin: "Bayern ist Favorit. Wenn Bayern normal spielt, schätze ich sie in jedem Fall stärker ein als Turin. Das ist nicht mehr das Juve von früher. Ich hätte da überhaupt keine Angst da hinzufahren."

8.35 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bayern-Fans: Franck Ribery hat am Dienstag endlich wieder auf dem Platz trainiert und hat keine Schmerzen mehr. Das Endspiel in Turin kommt aber wohl zu früh: "Ich habe jetzt zum ersten Mal seit zwei Monaten richtig trainiert. Bezüglich des Juve-Spiels bin ich eher pessimistisch. Ich denke, die Zeit bis dahin ist zu knapp. Das letzte Heimspiel der Hinrunde gegen Hertha ist mein realistisches Ziel", sagte Ribery der "Bild".

8.32 Uhr: Markus Babbel bleibt Trainer in Stuttgart - vorerst zumindest! Also kein Platz für Jürgen Klinsmann. Aber der hat ohnehin keinen Bock mehr auf Deutschland. Das verriet er der "Bild". "Für uns ist relativ klar, dass wir uns auf ein neues Abenteuer Bundesliga nicht einlassen werden. Nach der WM 2010 werde ich möglicherweise irgendwo anders tätig sein." Liverpool? "Gerüchte gibt's immer."

8.30 Uhr: Guten Morgen liebe Gemeinde. Schon das zweite Türchen aufgemacht? Nach einem grausigen Start in den Dezember hat uns Petrus heute wieder die Sonne geschickt. Geht doch! Aber was bringt der Fußball? Erstmal zwei klare Statements von Klinsi und Xavi.

Hier geht's zum Archiv