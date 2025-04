Sturm Graz greift nach der nächsten Meisterschaft – und trifft in der Meistergruppe heute auf Austria Wien. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel überträgt.

Am heutigen Sonntag steigt das Topspiel der österreichischen Meistergruppe: Tabellenführer Sturm Graz empfängt den direkten Verfolger Austria Wien. Die „Schwoazn“ wollen den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung setzen – ein Heimsieg gegen die Austria ist dabei fast schon Pflicht. Noch am Mittwoch musste sich Sturm in Wien mit 1:2 geschlagen geben. Gelingt heute in der heimischen Merkur Arena die Revanche? Anpfiff in Graz-Liebenau ist um 17:00 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sturm Graz vs. Austria Wien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs am Sonntag im TV und Livestream?

Das Topspiel der österreichischen Meistergruppe zwischen Sturm Graz und Austria Wien seht Ihr live und exklusiv bei Sky!

Auf Sky Sport Austria 1 HD beginnt die Übertragung bereits um 16:30 Uhr mit ausführlicher Vorberichterstattung, Analysen und Stimmen vor dem Anpfiff. Martin Konrad führt als Kommentator durch den Fußballabend in der Merkur Arena.

Auch im Livestream ist das Spiel zu sehen – in Österreich über Sky X, sofern das entsprechende Sportpaket gebucht wurde.

Das gesamte Angebot von Sky ist kostenpflichtig, und eine Übertragung im Free-TV findet heute nicht statt. Wer das Duell um die Tabellenspitze live verfolgen möchte, benötigt daher ein Sky-Abo oder Zugang zu Sky X.

Begegnung: Sturm Graz vs. Austria Wien

Wettbewerb: Österreichische Bundesliga

Spieltag: 28

Datum: Sonntag, 27. April 2025

Uhrzeit: 17.00 Uhr

Ort: Merkur Arena (Graz Liebenau)

TV & Livestream: Sky Österreich, Sky X

Sturm Graz vs. Austria Wien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle der Meistergruppe vor dem 28. Spieltag