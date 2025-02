Stade Brest vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Champions League Playoffs Hinspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Champions League Spiel zwischen Brest und Paris Saint-Germain am Dienstag um 18.45 Uhr? Hier gibt es die Antwort.

Das erste Spiel der neuen Champions League Playoffs am heutigen Dienstag, 11. Februar, um 18.45 Uhr ist ein rein französisches Duell. Stade Brest empfängt im Stade de Roudourou in Guingamp die Startruppe aus Paris. In der heimischen Liga steht PSG ungeschlagen an der Tabellenspitze, Brest hingegen muss um die internationalen Plätze kämpfen und belegt Platz sieben.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Brest vs. Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream:

Das frühe Spiel des heutigen Tages seht Ihr live und exklusiv bei DAZN. Im linearen TV läuft die Begegnung auf DAZN 1, der Livestream ist wie gewohnt in der App oder der Website abrufbar. Kommentiert wird die Partie von David Ploch.

Brest vs. Paris Saint-Germain heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Brest vs. Paris Saint-Germain

Wettbewerb: Champions League

Runde: Playoffs

Datum: 11. Februar 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Stade de Roudourou, Guingamp

TV & Livestream: DAZN

Brest vs. Paris Saint-Germain heute live: Alle Hinspiele der Playoffs