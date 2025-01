St. Pauli vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

In der Bundesliga treffen heute St. Pauli und Union Berlin aufeinander. Informationen zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Im letzten Duell des 19. Spieltags geht es heute (So., 26. Januar) ab 17.30 Uhr zwischen St. Pauli und Union Berlin zur Sache. Gespielt wird im Millerntor-Stadion (Hamburg-St. Pauli).

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

St. Pauli vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream

Der Sonntag ist in der Bundesliga DAZN-Tag. Nur beim Streamingdienst könnt Ihr die Freitags- und Sonntagsspiele vom Oberhaus verfolgen, so also auch Pauli vs. Union. Die Vorberichte beginnen um 17 Uhr, diese Besetzung ist am Start:

Moderatorin: Lena Cassel

Kommentator: Mario Rieker

Experte: Tobias Schweinsteiger

Reporter: Marco Hagemann.

Für die Bundesliga-Übertragungen der Plattform benötigt Ihr ein Abonnement. Das richtige Paket dafür ist DAZN Unlimited.

St. Pauli vs. Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli : Vasilj - Sands, Wahl, Nemeth - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu - Guilavogui, J. Eggestein, Afolayan

Union Berlin: Schwolow - Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Juranovic, R. Khedira, Rothe - Schäfer, Kemlein - Jordan, Hollerbach

St. Pauli vs. Union Berlin heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: St. Pauli vs. Union Berlin

St. Pauli vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 19

Datum: 26. Januar

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Millerntor-Stadion (Hamburg-St. Pauli)

TV & Livestream: DAZN

Bundesliga, St. Pauli vs. Union Berlin heute live: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag