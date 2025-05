SSV Ulm vs. Preußen Münster heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Im Abstiegskampf setzt Münster auf einen dringend benötigten Auswärtssieg beim bereits feststehenden Absteiger SSV Ulm. Alle Infos zur Übertragung.

Am heutigen Sonntag, 18. Mai, steigt um 15.30 Uhr der letzte Spieltag der Saison in der zweiten Liga! Hierbei empfängt der SSV Ulm den Preußen Münster. Unter Interimscoach Christian Pander hat sich Preußen Münster an den letzten beiden Spieltagen aus der Abstiegszone gearbeitet – und kann am letzten Spieltag den Klassenerhalt aus eigener Kraft sichern.

SSV Ulm vs. Preußen Münster heute live im TV und Livestream:

Die Partie zwischen dem SSV Ulm und Preußen Münster wird heute live und exklusiv bei Sky übertragen! Auf Sky Bundesliga 10 seht Ihr das Einzelspiel live beim Pay-TV-Sender. Die Übertragung startet um 15:20 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Toni Tomic.

Im Livestream habt ihr die Möglichkeit via SkyGo und WOW.

Um Sky empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

SSV Ulm vs. Preußen Münster heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: SSV Ulm vs. Preußen Münster

Wettbewerb: 2. Liga

Spieltag: 34

Datum: 18. Mai 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Donaustadion (Ulm)

Donaustadion (Ulm) TV & Livestream: Sky, WOW

SSV Ulm vs. Preußen Münster heute live: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag