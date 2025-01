Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Der VfB Stuttgart trifft heute in der Champions League auf Slovan Bratislava. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Der VfB Stuttgart ist am heutigen Dienstag, den 21. Januar, in der Champions League bei Slovan Bratislava zu Gast. Das Duell am 7. Spieltag wird um 21.00 Uhr im NFS Bratislava in der slowakischen Hauptstadt Bratislava angestoßen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream:

Die Partie zwischen Slovan Bratislava und dem VfB Stuttgart seht Ihr heute live und in voller Länge auf DAZN. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 20.30 Uhr. Das DAZN-Team besteht heute aus Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Max Gross und dem Experten Benny Lauth.

Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App sowie auf der DAZN-Website. Darüber hinaus könnt Ihr das Champions-League-Spiel am heutigen Abend in der Konferenz auf DAZN 2 live erleben.

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 7. Spieltag

Datum: 21. Januar

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: NFS Bratislava, Bratislava

NFS Bratislava, Bratislava TV & Livestream: DAZN

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart heute live: Die Tabelle