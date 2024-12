Der FC Schalke 04 und der SV Elversberg begegnen sich heute in der 2. Bundesliga. SPOX verrät, wer sich um die Übertragung im TV und Livestream küm...

Der FC Schalke 04 und der SV Elversberg begegnen sich heute in der 2. Bundesliga. SPOX verrät, wer sich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert.

Der FC Schalke 04 hat sich in den vergangenen Wochen endlich wieder gefangen, nachdem man davor vier Niederlagen in Folge hinnehmen musste. Aktuell dürfen die Königsblauen zwei Siege in Folge für sich beanspruchen. Am heutigen Freitag, den 10. November, soll diese Zahl, wenn es nach Trainer Karel Geraerts ginge, mit einem weiteren Triumph gegen den SV Elversberg auf drei heranwachsen. Die Saarländer, die in der Tabellenmitte liegen, haben jedoch etwas dagegen.

Das Duell zwischen Schalke und Elversberg wird um 18.30 Uhr angepfiffen und in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen.

getty

Schalke 04 vs. SV Elversberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Sky hält die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga und ist heute daher mit der Übertragung des Ligaspiels zwischen Schalke 04 und Elversberg beauftragt worden - eine Free-TV-Übertragung wird nicht zur Verfügung gestellt. In Form einer Vorberichterstattung werden die Zuseher bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ab 18 Uhr auf das Duell eingestimmt. Um den Kommentar kümmert sich Hansi Küpper.

Da parallel zu Schalke vs. Elversberg auch der FC St. Pauli und Hannover 96 gegeneinander antreten, stellt der Pay-TV-Sender bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) eine Konferenz, die beide Spiele abdeckt, zur Verfügung.

Für was Ihr Euch auch entscheidet - Einzelspiel oder Konferenz -, Ihr könnt auch im Livestream mit dabei sein. Sky verlangt dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW.

Schalke 04 vs. SV Elversberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Zudem wird das Zweitligaspiel bei SPOX ausführlich getickert, so dass auch die, die kein Sky-Abo haben, die Partie mitverfolgen können.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Schalke 04 und Elversberg.

Schalke 04 vs. SV Elversberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Kalas, M. Kaminski, Murkin - Tempelmann, Schallenberg - Kabadayi, Ouwejan - Drexler - Polter, Lasme

Fährmann - Kalas, M. Kaminski, Murkin - Tempelmann, Schallenberg - Kabadayi, Ouwejan - Drexler - Polter, Lasme Elversberg: Kristof - Vandermersch, Sickinger, Jäkel, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin - Feil, Rochelt - Stock, Schnellbacher

Schalke 04 vs. SV Elversberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Schalke 04 vs. SV Elversberg

FC Schalke 04 vs. SV Elversberg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 10. November 2023

10. November 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Veltins-Arena (Gelsenkirchen) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

