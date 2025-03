Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen Saarbrücken und Energie Cottbus am Samstag um 14.00 Uhr live? Hier die Antwort.

Topspiel in der 3. Liga! Am Samstag empfängt der Tabellendritte aus Saarbrücken den Zweiten aus Cottbus. Vor zwei Wochen hatten die Lausitzer noch komfortable sieben Punkte Vorsprung auf die Saarländer, dieser ist nach zwei Niederlagen gegen Osnabrück und die Reserve des VfB Stuttgart auf einen mageren Punkt geschrumpft. Mit den Heimfans im Rücken hat das Team von Rüdiger Ziehl nun sogar die Möglichkeit, an Cottbus vorbei und damit auf den direkten Aufstiegsrang zwei zu ziehen. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zum Kracher in Liga 3!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Saarbrücken vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Alle Spiele der 3. Liga werden weiterhin bei MagentaSport übertragen. Mit dem Jahresabo für 12,95 Euro pro Monat kommen Fans der dritthöchsten Spielklasse voll auf ihre Kosten und können alle Spiele live verfolgen. Wer es etwas flexibler mag, kann das Monatsabo für 19,95 € im Monat abschließen und dabei jeden Monat kündigen.

Aufgrund der Brisanz des anstehenden Topspiels werden auch die regionalen Dritten Programme das Spiel übertragen. Fans des FCS können beim SR, Sympathisanten des FC Energie Cottbus beim RBB einschalten.

Saarbrücken vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Saarbrücken vs. FC Energie Cottbus

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 27

Datum: 08.03.2025

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Ort: Ludwigspark Stadion (Saarbrücken)

T V & Livestream: MagentaSport, SR, RBB

Saarbrücken vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream? Die Tabelle

Platz Team Punkte 1 Dynamo Dresden 48 2 Energie Cottbus 48 3 FC Saarbrücken 47 4 Arminia Bielefeld 43

