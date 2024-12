In der 3. Liga kommt es heute zum Duell von RW Essen und Waldhof Mannheim. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos zum Spiel und seiner Übertragung i...

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell von RW Essen und Waldhof Mannheim. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos zum Spiel und seiner Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Sonntag geht es in der 3. Liga noch einmal zwischen Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim zur Sache. Der Anstoß ist um 16.30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen.

Viel weiter könnten die beiden Klubs in der Tabelle nicht auseinanderliegen: RWE kämpft mit 24 Zählern um den Relegationsplatz, Mannheim hängt mit 13 Punkten mitten im Abstiegskampf fest.

So viel zu den Voraussetzungen, aber wo läuft der Spaß im TV und Stream? Das erklärt dieser Artikel.

RW Essen vs. Waldhof Mannheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Alle Spiele der 3. Liga findet Ihr in voller Länge und Echtzeit bei MagentaSport, Essen vs. Mannheim macht da keine Ausnahme. Eine knappe Viertelstunde, bevor der Anpfiff geplant ist, starten dort die Vorberichte mit Konstantin Klostermann, pünktlich um 16.30 Uhr übernimmt dann Markus Höhner für den Kommentar.

Kostenfrei ist das Angebot von MagentaSport allerdings nicht. Je nachdem, ob Ihr bei der Telekom seid oder nicht, fallen verschiedene Gebühren an. Falls ja, müsst Ihr nur 7,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 12,95 Euro für das Monatsabo zahlen, falls nein betragen die Kosten 12,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 19,95 Euro im Monatsabo.

Die Alternative: OneFootball. Hier könnt Ihr die Partie einzeln buchen.

3. Liga, RW Essen vs. Waldhof Mannheim heute im Liveticker von SPOX

Wenn Euch geschriebenes Wort ausreicht, könnt Ihr auch bei uns in den Liveticker reinklicken. Dort versorgen wir Euch mit regelmäßigen Updates, Euch entgeht also nichts.

Hier geht's zum Liveticker der Partie RW Essen vs. Waldhof Mannheim.

3. Liga, RW Essen vs. Waldhof Mannheim heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: RW Essen vs. Waldhof Mannheim

RW Essen vs. Waldhof Mannheim Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 15

15 Datum: 12. November 2023

12. November 2023 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Stadion an der Hafenstraße (Essen) TV: /

/ Livestream: MagentaSport, OneFootball

Liveticker: SPOX

