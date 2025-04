In der 3. Liga geht es heute zwischen Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue rund. Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier!

Im Rahmen des 33. Spieltags treffen in der 3. Liga am heutigen Samstag (12. April) Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue aufeinander. Der Anpfiff im Stadion an der Hafenstraße ist um 14 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Schlechte Nachrichten: Es wird keine Option geben, Essen vs. Aue heute im Free-TV zu verfolgen. Dennoch könnt Ihr live dabei sein: MagentaSport strahlt den Spaß im Pay-TV und im Stream über App und Website aus. Dieses Duo ist ab 13.45 Uhr am Start:

Kommentar: Martin Hahn

Moderation: Julia Kleine

Die Magenta-Übertragung könnt Ihr auch bei OneFootball buchen - dort reicht eine einmalige Gebühr.

Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue heute live im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Begegnung: Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 33

33 Datum: Samstag, 12. April 2025

Samstag, 12. April 2025 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Stadion an der Hafenstraße (Essen) TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

