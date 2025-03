In der Europa League treffen im Achtelfinal-Hinspiel Real Sociedad und Manchester United aufeinander. SPOX liefert die Infos zur Übertragung.

In der Europa League kommt es am heutigen Donnerstag, dem 6. März, zum Duell zwischen Real Sociedad und Manchester United. Trotz dem Trainerwechsel kommen die Red Devils nicht in Fahrt. Ist die Europa League die letzte Chance im nächsten Jahr international zu spielen? Das Achtelfinal-Hinspiel wird planmäßig um 18.45 Uhr in der Reala Arena in San Sebastian angepfiffen.

Real Sociedad vs. Manchester United, Europa League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Hinspiel von ManUnited im TV und Livestream?

Die Spiele der Europa League werden in dieser Saison im linearen Programm von RTL und im Livestream bei RTL+ übertragen.

Die Partie zwischen Real Sociedad und Manchester United wird nur im Livestream bei RTL+ gezeigt. Ab 18.10 Uhr könnt Ihr auf die Übertragung zugreifen.

Um RTL+ sehen zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Online-Übertragung zur Europa League könnt Ihr also nur gegen eine Gebühr empfangen.

Begegnung: Real Sociedad vs. Manchester United

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: Achtelfinale, Hinspiel

Datum: 6. März 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Reale Arena, San Sebastian

TV & Livestream: RTL+

