Real Madrid vs. FC Arsenal heute live im Viertelfinale der Champions League: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel von Paris Saint-Germain im TV und Livestream?

Im Champions-League-Viertelfinale trifft Real Madrid auf Arsenal. Wer das Rückspiel im TV und Livestream überträgt, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Mittwochabend, dem 16. April, kommt es in der Champions League zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Arsenal. Das Hinspiel konnten die Gunners überraschend mit 3:0 gewinnen und stehen kurz davor, die Königlichen aus dem Wettbewerb zu kegeln. Kann Real im heimischen Santiago Bernabéu den Spieß noch umdrehen und das kleine Wunder schaffen? Der Anstoß in Madrid erfolgt um 21:00 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Real Madrid vs. FC Arsenal heute live im Viertelfinale der Champions League: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im TV und Livestream?

Kann Real Madrid das 0:3 aus dem Hinspiel noch drehen? Das findet ihr heute Abend live und exklusiv bei DAZN heraus! Der Streamingdienst beginnt mit der Übertragung rund 15 Minuten vor dem Anpfiff. Frederik Harder kommentiert das Spiel gemeinsam mit Experte Tobias Schweinsteiger.

Um DAZN empfangen zu können, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. DAZN Unlimited ist das einzige Paket, das die Champions League beinhaltet.

Eine Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben.

Real Madrid vs. FC Arsenal heute live im Viertelfinale der Champions League: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Real Madrid vs. FC Arsenal

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: Viertelfinale, Rückspiel

Datum: Mittwoch, 16. April 2025

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Santiago Bernabeu (Madrid)

TV & Livestream: DAZN

