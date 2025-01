RB Leipzig vs. Sporting Lissabon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

In der Champions League duelliert sich RB Leipzig heute mit Sporting Lissabon. SPOX verrät Euch, wer das Duell live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 22. Januar, empfängt RB Leipzig Sporting Lissabon zum Duell in der Champions League. Die Begegnung am 7. Gruppenspieltag beginnt um 18.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Leipzig vs. Sporting Lissabon heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt das Duell zwischen RB Leipzig und Sporting Lissabon exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 beginnen die Vorberichte zum Spiel um 18.15 Uhr. Das DAZN-Team besteht am Abend aus Kommentator Uli Hebel und dem Reporter Benni Zander. Auf DAZN 2 seht Ihr das Spiel alternativ in der Champions-League-Konferenz ab 17.45 Uhr.

DAZN zeigt das Champions-League-Duell zudem live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

RB Leipzig vs. Sporting Lissabon heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Sporting Lissabon

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 7. Spieltag

Datum: 22. Januar 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

TV & Livestream: DAZN

RB Leipzig vs. Sporting Lissabon heute live: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag