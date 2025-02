RB Leipzig vs. FC St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen RB Leipzig und St. Pauli am Sonntag um 17:30 Uhr? SPOX liefert alle Infos!

Am heutigen Sonntag kommt es zum Abschluss des 21. Spieltages der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli. Nach zuletzt schwankenden Leistungen konnten die Leipziger sich durch ein Unentschieden bei Union Berlin und Schützenhilfe der Konkurrenz am vergangenen Wochenende zunächst wieder in die Champions-League-Ränge vorrücken, dürften allerdings aufgrund der eigenen Ansprüche nicht vollends zufrieden sein. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose dürfte gewillt sein, in der heimischen Red Bull Arena endlich wieder drei Punkte einzufahren. Diesem Wunsch stellt sich jedoch der Kiezclub entgegen. Die Hamburger wollen sich mit einem weiteren Sieg weiter von den Abstiegsrängen absetzen.

Wer die Begegnung für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr am Sonntag ab 17:30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Leipzig vs. St. Pauli heute live im TV und Livestream:

Die späte Sonntagsbegegnung ist wie gewohnt bei DAZN zu sehen. Allen Zuschauern bietet sich die Möglichkeit, das Spiel im TV bei DAZN 1 oder im Livestream zu verfolgen. Beginn der Übertragung ist bereits um 17 Uhr, der Anstoß in Leipzig erfolgt um 17:30 Uhr.

RB Leipzig vs. St. Pauli heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. FC St. Pauli

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 21

Datum: 09. Februar 2025

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

TV & Livestream: DAZN

RB Leipzig vs. St. Pauli heute live: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag