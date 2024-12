RB Leipzig misst sich in der Champions League auswärts mit Roter Stern Belgrad. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, wird h...

RB Leipzig misst sich in der Champions League auswärts mit Roter Stern Belgrad. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, wird hier erklärt.

Nach dem 3:1-Sieg im Spiel der Hinrunde gegen Roter Stern Belgrad will RB Leipzig am heutigen Dienstag, den 7. November, einen ähnlichen Erfolg einfahren. Das Champions-League-Gruppenspiel des 4. Spieltags wird dieses Mal jedoch nicht in Leipzig, sondern in der serbischen Hauptstadt Belgrad ausgetragen. Um 21 Uhr geht es im Stadion Rajko Mitic los.

Die Sachsen können mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Aktuell ist man Zweiter mit sechs Punkten, der Vorsprung auf den Dritten Young Boys Bern beträgt bereits fünf Zähler.

RB Leipzig heute live im Free-TV, Champions League: Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. RBL im TV und Livestream?

Im Free-TV ist das Duell nicht zu sehen, dafür jedoch kostenpflichtig bei DAZN. Ab 20.15 Uhr werden diesbezüglich die ersten Livebilder aus Belgrad ausgestrahlt. Die ganze Übertragung über kommt folgendes Personal zum Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Reporter: Frederik Harder

Belgrad gegen Leipzig könnt Ihr dank DAZN nicht nur einzeln, sondern auch als Teil der heutigen Konferenz verfolgen. Diese startet um 20.45 Uhr und umfasst alle sechs Partien, die um 21 Uhr angepfiffen werden.

Was Ihr für all dies braucht, ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement, das alle Sportarten und Livestreams von DAZN freischaltet.

RB Leipzig heute live im Free-TV, Champions League: Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. RBL im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX tickert das zweite Spiel zwischen RB Leipzig und Roter Stern Belgrad live mit. So geht Euch nicht Wichtiges vom Geschehen auf dem Rasen durch die Lappen - kein Tor, kein Elfmeter, keine Rote Karte, keine Ein- und Auswechslung.

Hier geht es zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen Roter Stern Belgrad und RB Leipzig.

RB Leipzig heute live im Free-TV, Champions League: Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. RBL im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Roter Stern Belgrad vs. RB Leipzig

Roter Stern Belgrad vs. RB Leipzig Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4 (Vorrunde)

4 (Vorrunde) Datum: 7. November 2023

7. November 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Rajko Mitic (Belgrad)

Rajko Mitic (Belgrad) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

