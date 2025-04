Rapid Wien vs. Djurgardens IF heute live in Österreich sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im Viertelfinale der Conference League im Free-TV und Livestream?

Rapid Wien trifft heute im Viertelfinale der Conference League auf Djurgardens IF. SPOX verrät, wer das Rückspiel live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Donnerstag, den 17. April, treffen im Viertelfinale der Conference League Rapid Wien und Djurgardens IF aufeinander. Das Rückspiel beginnt um 21.00 Uhr im Allianz-Stadion in Wien. Zieht Rapid nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel ins Halbfinale der Conference League ein?

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Rapid Wien vs. Djurgardens IF heute live im TV und Livestream:

Für gewöhnlich zeigt Sky in Österreich die Conference League live im TV und Livestream. Das Duell zwischen Rapid Wien und Djurgardens IF überträgt allerdings am Abend Canal+ live und in voller Länge. Die Übertragung des Pay-TV-Senders startet um 20.00 Uhr. Canal+ überträgt die Begegnung alternativ im Livestream.

In Deutschland zeigt sich RTL+ für die Übertragung der Partie zwischen Rapid Wien und Djurgardens IF. Dort seht Ihr die Begegnung im Livestream. Den Livestream von RTL+ seht Ihr mit einem kostenpflichtigen Abo.

Rapid Wien vs. Djurgardens IF heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Rapid Wien vs. Djurgardens IF

Wettbewerb: Conference League

Spielrunde: Viertelfinale

Datum: 17. April

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Stadion, Wien

Allianz-Stadion, Wien TV & Livestream: Canal+, RTL+

Rapid Wien vs. Djurgardens IF heute live: Die Rückspiele im Überblick