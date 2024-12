Lionel Messi reagiert auf öbszöne Geste bei Argentinien-Niederlage gegen Uruguay: "Müssen Respekt lernen"

Lionel Messi hat nach der 0:2-Pleite der argentinischen Nationalmannschaft gegen Uruguay in der WM-Qualifikation Gegenspieler Manuel Ugarte nach ei...

Lionel Messi hat nach der 0:2-Pleite der argentinischen Nationalmannschaft gegen Uruguay in der WM-Qualifikation Gegenspieler Manuel Ugarte nach einer obszönen Geste zu mehr Respekt ermahnt.

In der Partie, in der Ronald Araujo und Darwin Núñez für Uruguay trafen, kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen, bei denen Ugarte in der ersten Halbzeit mit Argentiniens Rodrigo De Paul aneinander geriet.

Der uruguayische Mittelfeldspieler warf dem Weltmeister De Paul vor, Messis "Wasserträger" zu sein, was zu einer unschönen Geste führte und die Spieler beider Mannschaften in eine Rangelei verwickelte.

"Das ist ganz normal. Bei solchen Spielen in der Qualifikation gegen Uruguay ist das immer so. Ich sage lieber nicht, was ich denke. Die jungen Leute müssen von den Älteren lernen, sie zu respektieren. Dieser Klassiker war immer intensiv und hart, aber immer mit viel Respekt. Sie müssen ein wenig lernen", sagte Messi nach der Partie zur Szene.

Argentinien wird am Dienstag gegen den Erzrivalen Brasilien wieder im Einsatz sein. Die Argentinier liegen in der Gruppe zur WM-Qualifikation 2026 mit zwei Punkten Vorsprung vor Uruguay an der Spitze, während die Brasilianer auf dem fünften Platz liegen.