Am ersten Tag der Klub-WM geht es zwischen PSG und Atletico Madrid rund. Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Die Klub-WM ist eröffnet, am heutigen Sonntag treffen im Pasadena Rose Bowl (Pasadena) Paris St. Germain und Atletico Madrid aufeinander. Angepfiffen wird der Spaß um 21 Uhr deutscher Zeit.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

PSG vs. Atletico Madrid bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel im TV und Livestream?

DAZN strahlt alle Partien der Klub-Weltmeisterschaft gratis aus, auch Paris vs. Madrid könnt Ihr also kostenfrei beim Streamingdienst sehen. Alles, was Ihr braucht, ist ein Gratisaccount.

Die Übertragung über App und Website startet um 20.35 Uhr. Dieses Trio berichtet:

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Klub WM, Paris Saint-Germain vs. Atletico Madrid: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 15. Juni 2025, 21:00

Rose Bowl

Klub WM, Paris Saint-Germain vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs. Atletico Madrid: Form

Paris Saint-Germain vs. Atletico Madrid: Bilanz direkte Duelle

Paris Saint-Germain PSG Direkte Duelle (letzte 2 Spiele) Atletico Madrid ATM 0 Siege 1 Remis 1 Sieg Paris Saint-Germain PSG 1 2 Atletico Madrid ATM Atletico Madrid ATM 1 1 Paris Saint-Germain PSG Tore 2 3

Paris Saint-Germain vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Paris Saint-Germain PSG 1 1 0 0 4 0 +4 3 S 2 Botafogo RJ BRJ 1 1 0 0 2 1 +1 3 S 3 Seattle Sounders FC SEA 1 0 0 1 1 2 -1 0 N 4 Atletico Madrid ATM 1 0 0 1 0 4 -4 0 N Nächste Runde

