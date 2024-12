BVB: "Unstimmigkeiten" und "Disharmonie"! Probleme zwischen Edin Terzic, Sebastian Kehl und Hans-Joachim Watzke?

Bei Borussia Dortmund hängt angeblich der Haussegen schief. Wie die Sport Bild berichtet, arbeiten Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirekt...

Bei Borussia Dortmund hängt angeblich der Haussegen schief. Wie die Sport Bild berichtet, arbeiten Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic in einem "enormen Spannungsverhältnis".

Demnach gebe es vor allem in Bezug auf die Zusammenstellung des Kaders an einigen Stellen "Unstimmigkeiten, Disharmonie und gegenseitige Vorwürfe", heißt es in dem Bericht.

Vor allem das Verhältnis zwischen Kehl und Terzic soll belastet sein. Die Beziehung sei mehr Zweckgemeinschaft als Vertrauensverhältnis, will die Sportzeitschrift erfahren haben.

Da Kehl bei einigen Transfers die Wünsche des Trainers erfüllt habe, obwohl er selbst anderer Meinung gewesen sei, wolle sich der 43-Jährige intern nichts ankreiden lassen.

Das Verhältnis zwischen Sportdirektor und Coach soll allerdings seit längerer Zeit von Spannungen geprägt sein. So habe der frühere Nationalspieler bereits zu seiner Zeit als Leiter Lizenzbereich beim BVB die Besuche in Terzics Büro auf ein Minimum reduziert. Dabei würde sich Watzke von Kehl offenbar mehr Rückendeckung für Terzic wünschen.

BVB: Welche Rolle spielt Slaven Stanic?

Obendrein gäbe es zwischen Slaven Stanic, der erst seit Mai dieses Jahres als Sportkoordinator für die Borussia arbeitet, und der obersten sportlichen Chefetage Schwierigkeiten. Intern wird Stanic dem Bericht zufolge sogar vorgeworfen, im Hintergrund Stimmung gegen Terzic zu machen.

Nach elf Spieltagen belegt der BVB in der Bundesliga mit 21 Punkten lediglich Platz fünf - für die Ansprüche des Vizemeisters deutlich zu wenig. Immerhin steht Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale und hat auch in der Champions League als Tabellenführer der Gruppe F gute Chancen, in die Runde der letzten 16 einzuziehen.