"Nicht in guter Verfassung": Hansi Flick muss beim Debüt für den FC Barcelona ohne Dani Olmo auskommen

Hansi Flick muss bei seinem Pflichtspieldebüt als Trainer des FC Barcelona ohne Ex-Bundesligastar Dani Olmo auskommen. Der spanische Europameister sei "nicht in guter körperlicher Verfassung, er hat spät angefangen. Wir werden uns um ihn kümmern", sagte Flick am Freitag vor dem Ligastart beim FC Valencia: "Er wird nicht dabei sein. Wir wollen, dass alle gesund sind und ohne Verletzungen spielen."

Olmos Wechsel von RB Leipzig zu den Katalanen war in der vergangenen Woche perfekt geworden. Unabhängig von Olmos Fitness war es darüber hinaus fraglich, ob Barca seinen Zugang rechtzeitig für den Auftakt in Valencia am Samstag (21.30 Uhr) registrieren kann.

Zwei andere spanische Europameister werden dagegen mitmischen können: Supertalent Lamine Yamal (17) und Pedri (21) - letzterer nach seiner im EM-Viertelfinale gegen Deutschland erlittenen Knieverletzung aber nicht für 90 Minuten. "Er kann vielleicht eine Option für die zweite Halbzeit sein. Ich bin mir sicher, er kann uns sehr helfen", sagte Flick.

Für den ehemaligen Bundestrainer steht bei seiner ersten Trainerstation seit dem DFB-Aus viel auf dem Spiel. Nach der verpatzten Generalprobe gegen die AS Monaco (0:3) bekam der 59-Jährige außerdem bereits zu spüren, wie kritisch die spanische Presse seine Arbeit bei den Katalenen begleitet.

Für den Auftritt gebe es "keine Ausreden", sagte Flick nun: "Aber ich habe gesehen, dass die Mannschaft müde war. Es war eine lange Vorbereitung und wir haben viel trainiert. Wir haben uns ein paar Tage Zeit genommen, um uns zu erholen."