"Wäre oft getroffen worden!": Neymar zum hitzigen Duell zwischen Brasilien und Argentinien

Neymar, der aktuell mit einem Kreuzbandriss ausfällt, hat behauptet dass er beim Duell in der WM-Qualifikation zwischen Brasilien und Argentinien oft gefoult worden wäre.

Brasilien verlor das Spiel am Dienstag mit 0:1 gegen den Weltmeister. Im Maracana erzielte Nicolas Otamendi das entscheidende Tor.

In seiner Instagram-Story schrieb Neymar: "Gutes Spiel, Klassiker, hitziges Spiel. Ich wäre in diesem Spiel häufig getroffen worden, hätte aber auch für eine Menge Unruhe gesorgt."

Neymar erlitt seine schwere Verletzung in seinem letzten Auftritt für Brasilien im Oktober - nur wenige Monate nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal in die Saudi Pro League.

Schlägereien auf den Tribünen

Während der Nationalhymnen brach am Dienstagabend das Chaos im Stadion aus. Nicht voneinander getrennte brasilianische und argentinische Fans prügelten sich auf den Rängen. Die brasilianische Polizei verletzte mehrere argentinische Fans, als sie versuchte, die Anhänger unter Kontrolle zu bekommen.

getty

Lionel Messi und seine Mannschaftskameraden gingen anschließend auf die Tribüne, um sich nach der Sicherheit der Fans zu erkundigen. Argentinien konnte schließlich seinen allerersten Auswärtssieg in einem WM-Qualifikationsspiel in Brasilien verbuchen und fügte dem Rivalen die dritte Niederlage in Folge zu.

Neymar hat noch einen weiten Weg vor sich, ehe er wieder auf dem Platz stehen kann. Allerdings findet das nächste WM-Qualifikationsspiel Brasiliens erst im September 2024 statt. Bis dahin sollte der Offensivspieler wieder fit sein. Bisher hat die Seleção erst zwei ihrer sechs Qualifikationsspiele gewonnen. Im März geht es in einem Testspiel im Wembley Stadion gegen England.