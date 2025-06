Neue Aufgaben: Wie Lamine Yamal beim FC Barcelona Lionel Messi nacheifern und mehr Tore erzielen will

Der Spanier will in der kommenden Saison noch mehr Treffer für Barca erzielen. Laut einem Bericht hat er einen Plan entwickelt.

Lamine Yamal will ab der kommenden Saison Elfmeter und Freistöße für den FC Barcelona ausführen, um seine Tor-Statistik aufzubessern. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo. Auch Lionel Messi, dessen Rückennummer 10 Lamine Yamal ab der kommenden Saison tragen wird, führte einst die Standards für die Katalanen aus.

Lamine Yamal: Gehalt soll vervielfacht werden

Lamine Yamal war zuvor unter anderem von Francesco Totti für seine Torausbeute kritisiert worden . Auch darauf hatte der Spanier wohl indirekt mit einem Instagram-Post reagiert: "Sie beschweren sich über die Schlechten und machen die Guten nieder", schrieb der 17-Jährige Mitte Juni.Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hatte seinen Schützling daraufhin verteidigt. In der vergangenen Saison waren Robert Lewandowski, Raphinha und Dani Olmo bei Barca für die Elfmeter verantwortlich. Der Pole und der Brasilianer waren die besten Torschützen in der ersten Spielzeit von Hansi Flick beim FC Barcelona.

Lamine Yamal erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 18 Tore, darunter neun in der Liga und fünf in der Champions League. Zudem sammelte er insgesamt 25 Vorlagen.

Für den Flügelstürmer beginnt nach seinem 18. Geburtstag am 13. Juli 2025 die Saisonvorbereitung mit Barca. Zudem soll er dann einen neuen, hochdotierten Vertrag bis 2031 unterzeichnen. Dieser soll ihm laut einem Bericht pro Saison rund 26 Millionen Euro statt bisher 1,5 Millionen Euro einbringen.

Der erste Spieltag in Spaniens LaLiga wird am 16. und 17. August ausgetragen, der Spielplan dazu soll am 1. Juli veröffentlicht werden.