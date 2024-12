FC Bayern: Dietmar Hamann teilt wegen Ryan Gravenberch gegen FCB aus

Experte Dietmar Hamann hat wenig Verständnis für den Umgang des FC Bayern München mit Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch gezeigt.

"Gravenberch macht es überragend bisher. Fast nicht zu glauben, dass er bei Bayern unter zwei Trainern kaum eingesetzt wurde", sagte Hamann im Interview mit der tz.

Beim Niederländer, der mittlerweile beim FC Liverpool unter Vertrag steht, würde man nun "sehen, was er draufhat: Gravenberch hat eine gute körperliche Präsenz, einen ordentlichen Abschluss und auch ein gewisses Tempo. Wenn man ihn bei Liverpool sieht, fragt man sich wirklich, warum er bei Bayern keine Rolle gespielt hat", führte der ehemalige Reds-Spieler weiter aus.

Für den Abschied des Mittelfeldspielers aus München zeigte Hamann darüber hinaus Verständnis: "Er hat bei Bayern und anschließend seinen Platz bei der niederländischen Nationalmannschaft verloren, war nicht bei der WM. Nach dem für ihn verkorksten Jahr war es klar, dass er einen Neuanfang machen will."

Generell bescheinigt Hamann Gravenberch einen "guten Charakter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich in München hängen hat lassen. Und jetzt ist er fester Bestandteil in einer Klasse-Mannschaft bei Liverpool", so der 50-Jährige.

Gravenberch wechselte im Sommer 2022 für knapp 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Dort konnte sich der Mittelfeldspieler allerdings nicht durchsetzen, weshalb er sich im abgelaufenen Transferfenster dem FC Liverpool anschloss. Dort kommt er deutlich regelmäßiger zum Einsatz.