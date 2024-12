Der MSV Duisburg misst sich heute mit dem FC Ingolstadt. Wie Ihr das Drittligaspiel live im TV und Livestream sehen könnt, wird in diesem Artikel e...

Der MSV Duisburg misst sich heute mit dem FC Ingolstadt. Wie Ihr das Drittligaspiel live im TV und Livestream sehen könnt, wird in diesem Artikel erklärt.

Gestern ging die 15. Spielrunde in der 3. Liga los, am heutigen Samstag, den 11. November, wird sie mit sechs weiteren Spielen fortgesetzt. Unter anderem ist auch der MSV Duisburg im Einsatz, der zu Hause auf den FC Ingolstadt trifft. Um 14 Uhr geht es in der Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) los.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Ihr wollt live mit dabei sein, wenn sich Duisburg und Ingolstadt um Meisterschaftspunkte duellieren? Dann müsst Ihr bei MagentaSport vorbeischauen, da sich der Anbieter der Telekom um die Übertragung aller Spiele der dritthöchsten Spielklasse kümmert. Der Start der Vorberichte erfolgt eine Viertelstunde vor Anpfiff, um 13.45 Uhr also. Durch das Duell begleiten Euch:

Kommentar: Julian-Luca Schäfer

Julian-Luca Schäfer Moderation: Kamila Benschop

Das dafür benötigte Abonnement ist mit Kosten verbunden, die sich davon unterscheiden, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Telekom-Kunden müssen für das Abo 7,95 Euro (Jahresabo) oder 12,95 Euro pro Monat (Monatsabo) bezahlen, Nicht-Kunden dagegen 12,95 Euro (Jahresabo) oder 19,95 Euro je Monat (Monatsabo).

Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Weiters bietet SPOX zum Drittligaspiel auch einen Liveticker an. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt.

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 15

15 Datum: 11. November 2023

11. November 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

MSV Duisburg vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Duisburg: V. Müller - Fleckstein, Knoll, S. Mai, Mogultay - Stierlin, Jander, Pledl, Michelbrink - Ekene, Girth

V. Müller - Fleckstein, Knoll, S. Mai, Mogultay - Stierlin, Jander, Pledl, Michelbrink - Ekene, Girth Ingolstadt: M. Funk - Y. Deichmann, Si. Lorenz, Schröck, Guwara - Fröde, Kayo - Kopacz, Kanuric - Testroet, Kügel

