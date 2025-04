Der MSV Duisburg misst sich in der 3. Liga mit Dynamo Dresden. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Dynamo Dresden konnte am vergangenen Spieltag mit dem 2:1-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching die davor auf drei Niederlagen herangewachsene Serie endlich unterbrechen. Am heutigen Sonntag, den 17. Dezember, will der Tabellenzweite mit einem weiteren Sieg die Hinrunde abschließen. Die Sachsen kriegen es im Rahmen des 19. Spieltags mit Abstiegskandidat MSV Duisburg zu tun. Als Spielstätte dient die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, wo um 13.30 Uhr der Pfiff zum Anstoß erfolgt.

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Im Free-TV ist das Duell nicht zu sehen. Wer trotzdem keine Sekunde von der Action verpassen möchte, muss bei MagentaSport vorbeischauen, da der Anbieter der Telekom die Übertragungsrechte an der dritthöchsten Spielklasse besitzt. Die Livebilder aus Duisburg werden ab 13.15 Uhr ausgestrahlt, folgendes Duo begleitet Euch durch das Spielgeschehen:

Moderator: Thomas Wagner

Thomas Wagner Kommentator: Markus Höhner

Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können MagentaSport nutzen. Finanzielle Vorteile genießen jedoch nur die Telekom-Kunden. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monatsabo 19,95 Euro und für das Jahresabo 12,95 Euro monatlich zahlen, dürfen Telekom-Kunden das MagentaSport-Angebot für weniger Geld nutzen: für 12,95 Euro im Monatsabo und 7,95 Euro je Monat im Jahresabo.

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Außerdem könnt Ihr das Spiel auch im Liveticker verfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden.

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Duisburg: V. Müller - Feltscher, Bitter, Knoll, Mogultay - Bakalorz, Castaneda - Pledl, Pusch, N. Kölle - Girth

V. Müller - Feltscher, Bitter, Knoll, Mogultay - Bakalorz, Castaneda - Pledl, Pusch, N. Kölle - Girth Dresden: Drljaca - Ehlers, Lewald, Kraulich, J. Meier - Will - L. Herrmann, Hauptmann - Lemmer, Kutschke, R. Meißner

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden

MSV Duisburg vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 19

19 Datum: 17. Dezember 2023

17. Dezember 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

