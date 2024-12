Manchester City fürchtet Ausfall: Erling Haaland hat "starke Schmerzen"

Erling Haaland muss wegen einer Verletzung auf das Länderspiel mit Norwegen gegen Schottland verzichten. Manchester City bangt um einen Ausfall sei...

Erling Haaland muss wegen einer Verletzung auf das Länderspiel mit Norwegen gegen Schottland verzichten. Manchester City bangt um einen Ausfall seines Superstars.

Norwegen muss in der EM-Qualifikation gegen Schottland auf Erling Haaland verzichten. Der Stürmer von Manchester City hat sich am Knöchel verletzt. Das gab der Verband am Samstag bekannt.

Der Mannschaftsarzt bestätigte, dass die Verletzung nicht schlimm sei. Haaland spüre aber "starke Schmerzen und ist derart eingeschränkt, dass das Schottland-Spiel unglücklicherweise etwas zu früh kommt".

"Leider verpasse ich das morgige Spiel", schrieb Haaland bei Instagram: "Ich wünsche den Jungs nur das Beste. Jetzt Behandlung und dann so schnell wie möglich zurückkommen."

Für Norwegen ist das Duell mit Schottland das letzte Spiel in der EM-Qualifikation. Es besteht keine Chance mehr, sich für die Europameisterschaft in Deutschland zu qualifizieren.

Pep Guardiola hingegen dürfte Haaland schon am kommenden Wochenende dringender benötigen. Dann spielt Manchester City in der Premier League gegen den FC Liverpool.