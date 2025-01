Wer überträgt das Deutschland 2. Bundesligaspiel zwischen Magdeburg und Braunschweig am 24.01.2025 um 18:30 Uhr?

Am Freitagabend trifft der FC Magdeburg zum Auftakt des 19. Spieltags der 2. Bundesliga auf Eintracht Braunschweig. Der FCM zeigte sich zum Rückrundenauftakt in Torlaune und gewann nach 0:2 Rückstand noch mit 5:2 beim SV Elversberg. Damit steht die Mannschaft von Christian Tietz punktgleich mit Tabellenführer HSV auf Rang 2 und träumt von der Rückkehr ins Oberhaus. Für die Eintracht geht es dagegen um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 14 eigenen Punkten und fünf Punkten Rückstand auf Platz 15 belegen die Niedersachsen zur Zeit nur den 17. Rang. Wird das Spiel so eindeutig wie die Vorzeichen derzeit stehen? Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt!

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Magdeburg vs. Braunschweig heute live im TV und Livestream:

Die Partie am Freitagabend wird exklusiv bei Sky und WOW übertragen. Mit dem Abonnement kommen Fans der 2. Liga wahrhaftig auf ihre Kosten! Alle Spiele vom Unterhaus gibt es bereits ab 30 € pro Monat im Jahresabo oder für monatlich 40 € mit einmonatiger Kündigungsfrist.

Bei Sky habt Ihr die Möglichkeit die Begegnung im Einzelspiel oder der Konferenz zu sehen.

Magdeburg vs. Braunschweig heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 19

Datum: 24.01.2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Avnet Arena (Magdeburg)

TV & Livestream: Sky, WOW, Sky Go

Magdeburg vs. Braunschweig heute live: Die Tabelle

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Hamburger SV 18 8 7 3 40:23 17 31 2 1. FC Magdeburg 18 8 7 3 35:26 9 31 3 1. FC Köln 18 9 4 5 32:24 8 31 4 Hannover 96 18 9 3 6 23:17 6 30 5 1. FC Kaiserslautern 18 8 5 5 32:28 4 29 6 Karlsruher SC 18 8 5 5 35:33 2 29 7 SV 07 Elversberg 18 8 4 6 33:27 6 28 8 SC Paderborn 07 18 7 7 4 30:26 4 28 9 Fortuna Düsseldorf 18 7 6 5 30:25 5 27 10 SV Darmstadt 98 18 6 7 5 38:31 7 25 11 1. FC Nürnberg 18 7 4 7 33:31 2 25 12 Hertha BSC 18 7 4 7 29:28 1 25 13 FC Schalke 04 18 5 6 7 32:33 -1 21 14 SpVgg Greuther Fürth 18 5 5 8 25:35 -10 20 15 Preußen Münster 18 4 7 7 20:24 -4 19 16 SSV Ulm 1846 18 2 8 8 17:22 -5 14 17 Eintracht Braunschweig 18 3 5 10 16:36 -20 14 18 Jahn Regensburg 18 3 2 13 9:40 -31 11

