Wer überträgt das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und Magdeburg in der 2. Bundesliga am Freitag? SPOX gibt Euch alle Infos zur Übertragung.

Am heutigen Samstag (22. Februar) stehen sich in der 2. Bundesliga der KSC und 1. FC Magdeburg gegenüber. Das Heimspiel des Karlsruher SC wird um 13 Uhr angepfiffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

KSC vs. 1. FC Magdeburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Es wird keine Möglichkeit, die Partie zwischen dem KSC und 1. FC Magdeburg im Free-TV zu sehen. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky.

Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga, ihr könnt die Partie neben der Einzelspiel-Option auch in der Konferenz verfolgen. Auch könnt Ihr bei dem Bezahlsender auf einen Livestream zurückgreifen, wenn Ihr Kunde seid - entweder via SkyGo oder WOW.

KSC vs. 1. FC Magdeburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Karlsruher SC vs. 1. FC Magdeburg

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 23

Datum: 22. Februar

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: BBBankWildpark (Karlsruhe)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

KSC vs. 1. FC Magdeburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 23. Spieltag