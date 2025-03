Im Viertelfinale der Nations League empfängt Kroatien heute Frankfreich. Wer das Hinspiel im TV und Stream zeigt, verrät SPOX.

Kroatien empfängt Frankreich am heutigen Donnerstag, dem 20. März, im Poljud in Split zum Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League. Los geht es um 20.45 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Kroatien vs. Frankreich heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der Nations League im TV und Livestream?

Alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung werden hierzulande von DAZN gezeigt. Auch Kroatien vs. Frankreich findet Ihr also nur beim Streamingdienst, pünktlich zum Anpfiff wird Euch Kommentator Uli Hebel empfangen.

Wenn Ihr auf das Programm des Streamingdienstes zugreifen möchtet, braucht Ihr ein Abonnement. Sowohl DAZN Unlimited als auch DAZN Super Sports bringen Euch ans Ziel.

Kroatien vs. Frankreich heute live sehen: Die wichtigsten Infos zum Nations League Viertelfinale

Spiel : Kroatien vs. Frankreich

: Kroatien vs. Frankreich Wettbewerb: Nations League

Nations League Runde: Viertelfinale, Hinspiel

Datum: Do., 20. März 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Poljud (Split)

TV & Livestream: DAZN

Nations League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick