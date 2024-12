"Keinn sein": Julian Nagelsmann deutet Änderungen in der Startelf an - Einsatz von Niclas Füllkrug fraglich

Die deutsche Nationalmannschaft bangt vor dem Nations-League-Kracher in den Niederlanden um den Einsatz von Torjäger Niclas Füllkrug. In der Startelf könnte es auch noch weitere Änderungen geben.

Der Stürmer von West Ham United klagte nach dem Sieg gegen Ungarn (5:0) über Wadenprobleme.

Sollte Füllkrug (14 Tore in 22 Länderspielen) ausfallen, könnte Kai Havertz wieder nach ganz vorne rücken. Unabhängig von dieser Personalie könnte Nagelsmann noch weitere Anpassungen für die Begegnung am Dienstag (20.45 Uhr) in Amsterdam vornehmen.

"Das ist noch nicht ganz entschieden. Es kann sein, dass wir ein bisschen was verändern. Es kann sein, dass wir ein bisschen etwas machen", sagte Nagelsmann. So könnte der Münchner Aleksandar Pavlovic in die Startformation rücken.