Kaiserslautern vs. Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt die Partie der 2. Bundesliga Spiel zwischen Kaiserslautern und Ulm am Samstag um 13 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Samstagnachmittag kommt es am Betzenberg zum Duell des 1. FC Kaiserslautern gegen den Aufsteiger aus Ulm. Die Roten Teufel wollen sich mit einem Sieg aus dem Mittelfeld der Tabelle lösen und den Blick weiter nach oben richten. Dies könnte mit einem Heim-Dreier gelingen. Rang drei und somit der Aufstiegs-Relegationsplatz ist nur die gewünschten drei Zähler entfernt. In einem engen Tabellenfeld ist ein ordentlicher Sprung vom 9. Platz für die Hausherren möglich. Die Spatzen hingegen finden sich aktuell auf dem drittletzten Platz wider und wollen Boden gut machen. Dies könnte mit einem Erfolg in der Fremde gelingen. Das rettende Ufer ist für die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle lediglich zwei Punkte entfernt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Kaiserslautern vs. Ulm heute live im TV und Livestream:

Wie gewohnt könnt Ihr alle Spiele der 2. Bundesliga im TV live bei Sky verfolgen. Ebenfalls zu sehen sind alle Begegnungen im Livestream bei WOW sowie Sky Go. Für alle drei Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Kaiserslautern vs. Ulm heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. SSV Ulm

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 18

Datum: 18. Januar 2025

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Ort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

TV: Sky

Livestream: WOW,Sky Go

Kaiserslautern vs. Ulm heute live: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag