FC Bayern: Joshua Kimmich wohl einatzbereit - Dayot Upamecano und Noussair Mazraoui trainieren individuell

Joshua Kimmich scheint dem FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr) im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 zur Verfügung stehen zu können.

Kimmich, der wegen eines grippalen Infekts die Reise der DFB-Auswahl in die USA ohne Einsatz vorzeitig hatte abbrechen müssen, nahm am Donnerstag am Mannschaftstraining der Münchner teil.

Zum Training erschien auch der Marokkaner Noussair Mazraoui, er absolvierte allerdings nur Laufeinheiten. Dayot Upamecano, der sich am 8. Oktober im Spiel gegen den SC Freiburg eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen hatte, trainierte zum ersten Mal wieder individuell auf dem Platz.