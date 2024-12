Jonathan Tah von Bayer Leverkusen offenbar in der Premier League begehrt: Interesse von Manchester United, West Ham und Newcastle?

Jonathan Tah steht im Fokus einiger Spitzenteams der Premier League. Manchester United, West Ham und Newcastle sollen sich laut der britischen Boul...

Jonathan Tah steht im Fokus einiger Spitzenteams der Premier League. Manchester United, West Ham und Newcastle sollen sich laut der britischen Boulevardzeitung Sun mit dem 27-Jährigen von Bayer Leverkusen beschäftigen.

Das Blatt schätzt den Wert des Innenverteidigers und aktuellen deutschen Nationalspielers auf knapp über 20 Millionen Euro.

Für Tabellenführer Bayer Leverkusen bestritt er bisher jedes Bundesligaspiel von Beginn an und trug dazu bei, dass die Werkself in elf Spielen nur zehn Gegentore kassierte.

Tahs Vertrag in Leverkusen läuft noch bis zum Sommer 2025. Das kommende Transferfenster öffnet am 1. Januar 2024.

Tah befindet sich aktuell bei der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihn für die Duelle gegen die Türkei am 18. November ab 20.45 Uhr in Berlin und die Partie in Wien gegen Österreich (Dienstag, 20.45 Uhr) berufen.

Am 25. November geht es für Tah dann mit Bayer gegen Werder Bremen in der Bundesliga weiter.