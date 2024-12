Irres Gehalt! Mit diesen Zahlen lockt Saudi-Klub Al-Ahli Neapels Torjäger Victor Osimhen

Stürmer Victor Osimhen vom italienischen Erstligisten SSC Neapel liegt angeblich eine lukrative Offerte aus Saudi-Arabien vor. Der Verein Al-Ahli lockt den Nigerianer mit einem unglaublichen Gehalt.

Nach Informationen des italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio wird es in Kürze ein Treffen zwischen Vertretern von Al-Ahli und dem Berater von Osimhen geben. Außerdem soll dem 25-Jährigen ein Angebot über einen Vierjahresvertrag vorliegen - mit einem Jahresgehalt in Höhe von 30 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge bietet Al-Ahli Napoli 65 Millionen Euro für den 35-maligen Nationalspieler, der auch vom FC Chelsea umworben wird. Der Vertrag enthält auch eine Ausstiegsklausel, auf die Osimhen angeblich scharf ist.

Wenn sich Chelsea die Dienste des Torjägers sichern möchte, müssen sich die Blues beeilen. Schließlich endet das Sommer-Transferfenster am 30. August. In Saudi-Arabien ist es jedoch bis zum 2. September geöffnet.

Osimhen, der bei Napoli noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, in dem eine Ausstiegsklausel über umgerechnet 149 Millionen Euro verankert sein soll, kam im Jahr 2020 von OSC Lille nach Italien. Für ihn legte der Klub 77,5 Millionen Euro hin.

In bislang 133 Pflichtspielen schoss Osimhen 76 Tore für die Italiener und legte 18 Treffer auf. Osimhen trug als Torschützenkönig der Saison 2022/23 mit 26 Treffern zum ersten Gewinn des Meistertitels seit 1990 bei. In der abgelaufenen Spielzeit lieferte er 15 Tore in 25 Partien in der Serie A.