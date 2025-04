Im Derby della Madonnina steht heute das Rückspiel in der Coppa Italia an. SPOX liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia kommt es am heutigen Mittwoch, den 23. April, zum erneuten Aufeinandertreffen der Mailänder Rivalen: Inter empfängt den AC Mailand im Giuseppe-Meazza-Stadion. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden – Tammy Abraham brachte die Rossoneri in der 47. Minute in Führung, ehe Hakan Çalhanoğlu in der 67. für die Nerazzurri ausglich. Wer zieht ins Finale ein? Der Anpfiff erfolgt um 21.00 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby Madonnina im Halbfinale der Coppa Italia im TV und Livestream?

Das Derby zwischen Inter und dem AC Mailand wird heute live und exklusiv bei DAZN gezeigt – sowohl in Deutschland als auch in Österreich hält der Streaminganbieter die alleinigen Übertragungsrechte an der Coppa Italia.

Für die Übertragung der heutigen Partie setzt DAZN auf folgendes Duo:

Kommentator: Max Gross

Max Gross Experte: Christian Bernhard

Wer das Spiel im linearen Fernsehen verfolgen möchte, wird auf DAZN 2 fündig. Im Livestream steht die Partie wie gewohnt über die DAZN-App oder im Browser zur Verfügung.

Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Begegnung: Inter Mailand vs. AC Mailand

Wettbewerb: Coppa Italia

Spieltag: Halbfinale, Rückspiel

Datum: 23. April 2025

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Giuseppe Meazza (Mailand)

Giuseppe Meazza (Mailand) TV & Livestream: DAZN 2, DAZN

Inter Mailand vs. AC Milan heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby Madonnina im Halbfinale der Coppa Italia im TV und Livestream? - Das Halbfinale im Überblick