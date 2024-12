Serie A: Inter Mailand feiert deutlichen Heimsieg gegen Atalanta Bergamo

Italiens Fußball-Meister Inter Mailand hat erstmals in der noch jungen Saison wirklich beeindruckt und vorerst die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Die Nerazzurri gewannen am Freitagabend gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo mit 4:0 (2:0), mit nun sieben Punkten aus drei Spielen steht Inter ganz oben. Altmeister Juventus Turin (6 Punkte), bislang makellos, könnte am Sonntag im Spiel gegen die AS Rom allerdings wieder vorbeiziehen.

Mailand startete mit fünf ehemaligen Bundesligaprofis ins Spiel, besonders Marcus Thuram stach heraus: Der einstige Mönchengladbacher traf doppelt zum Endstand (47./56.). Ganz früh im Spiel hatte der Franzose zudem bereits den Ton gesetzt. Seine scharfe Hereingabe fälschte Berat Djimsiti in der dritten Minute ins eigene Tor ab. Per Volley sorgte Nicolo Barella wenig später für das sehenswerte 2:0 (10.).

Inter kommt damit offenbar immer besser in Schwung. Zum Saisonauftakt hatte es bloß ein Remis gegen CFC Genua gegeben, es folgte ein mageres 2:0 gegen den Außenseiter US Lecce. Champions-League-Teilnehmer Bergamo war nun der erste harte Prüfstein, und die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi trat meisterlich auf - der Sieg hätte am Ende noch höher ausfallen können.