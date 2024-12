In der 2. Bundesliga empfängt der HSV heute Greuther Fürth. Wir zeigen Euch, wer die Partie live im TV und im Livestream überträgt.

Am heutigen Samstag, 21. Dezember, kommt es in der 2. Bundesliga unter anderem zur Begegnung zwischen dem Hamburger SV und der SpVgg Greuther Fürth. Angepfiffen wird die Partie des 17. Spieltags um 13 Uhr im Volksparkstadion.

Der HSV will endlich wieder zurück in die Bundesliga, tut sich in diesem Unterfangen aber auch in diesem Jahr sehr schwer. Nach einem 1:1 beim Aufsteiger SSV Ulm in der Vorwoche liegt der HSV auf Tabellenplatz acht. Greuther Fürth ist vor diesem Spieltag Zwölfter mit sieben Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

HSV vs. Greuther Fürth heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird HSV vs. Greuther Fürth heute nicht übertragen. Exklusiv läuft die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz auf Sky.

Der kostenpflichtige Pay-TV-Sender zeigt HSV vs. Greuther Fürth ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Dort kommentiert Hansi Küpper. Darüber hinaus ist HSV vs. Greuther Fürth als Teil der Samstagskonferenz auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) live zu sehen.

Des Weiteren könnt Ihr das Duell auch im Livestream auf SkyGo oder WOW verfolgen. Dafür ist auch ein Abo vonnöten.

HSV vs. Greuther Fürth heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. SpVgg Greuther Fürth

Hamburger SV vs. SpVgg Greuther Fürth Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 17

17 Datum: 21.12.2024

21.12.2024 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Volksparkstadion (Hamburg) TV: Sky

Sky Livestream: WOW, SkyGo

HSV vs. Greuther Fürth, 2. Bundesliga heute live: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag