Der Hamburger SV gastiert am heutigen Sonntag, den 2. März, beim SC Paderborn. Während der HSV vom Platz an der Sonne grüßt, hat auch der SC Paderborn noch berechtige Ambitionen auf den Aufstieg. Die Mannschaft von Lukas Kwasniok liegt mit 38 Punkten nur vier Zähler hinter den Hamburgern und sogar nur ein Punkt hinter dem Relegationsplatz. Das Topspiel beginnt planmäßig um 13.30 Uhr in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn.

Die vollen Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen in Deutschland bei Sky! Die Begegnung zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger SV wird auf Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen und von Oliver Seidler kommentiert. Der Pay-TV-Sender beginnt um 13.00 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Fans der Konferenz lönnen sich ebenfalls freuen: Auf Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD verpasst Ihr kein Tor oder Highlight. Yannick Erkenbrecher moderiert, ebenfalls ab 13.00 Uhr.

Online wird die Partie über die Apps SkyGo und WOW zur Verfügung gestellt.

Ein Abonnement könnt Ihr bei OneFootball umgehen. Dort könnt Ihr Zweitligaspiele einzeln kaufen.

HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt SC Paderborn vs. Hamburger SV in der 2. Bundesliga TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: SC Paderborn vs. Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 24

Datum: 2. März 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Home-Deluxe-Arena (Paderborn)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW, OneFootball

HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt SC Paderborn vs. Hamburger SV in der 2. Bundesliga TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 24. Spieltag