HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. Hamburger SV 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Deutschland 2 Bundesliga Spiel zwischen Jahn Regensburg und Hamburger SV am Sonntag um 13:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Sonntag kommt es im Rahmen des 22. Spieltages der 2. Bundeliga zum Duell der Gegensätze: Der Hamburger SV muss bei Jahn Regensburg zum Auswärtsspiel antreten. Dabei könnten die Ausgangslagen der beiden Teams kaum unterschiedlicher sein. Während der HSV vor dem Spieltag auf Rang zwei den Aufstieg forciert, kämpfen die Hausherren des SSV am Tabellenende um den Verbleib in Liga 2.

Nach dem späten Auswärtssieg in Münster am vergangenen Wochenende wollen die Hanseaten unbedingt den nächsten Auswärtssieg einfahren, um weiter an der Tabellenspitze dranzubleiben. Der Jahn hingegen muss gegen den Aufstiegsaspiranten eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen, um im Rennen um den Klassenerhalt ein besseres Ergebnis zu erzielen als bei der 1:2-Auswärtsniederlage in Fürth. Wer das Duell siegreich gestalten kann, entscheidet sich am Sonntag ab 13:30 Uhr im Jahnstadion in Regensburg.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Jahn Regensburg vs. Hamburger SV heute live im TV und Livestream:

Das ungleiche Duell ist wie alle weiteren Begegnungen bei Sky zu sehen. Die Begegnung zwischen Jahn Regensburg und dem HSV kann am Sonntagnachmittag sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel verfolgt werden. Neben der Übertragung im TV bietet der Anbieter ebenfalls den Empfang per Livestream bei SkyGo und WOW. Grundvoraussetzung für alle Varianten ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Jahn Regensburg vs. Hamburger SV heute live: Wichtigste Infos

Begegnung: SSV Jahn Regensburg vs. Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 22

Datum: 16. Februar 2025

Uhrzeit: 13:30 Uhr

Ort: Jahnstadion (Regensburg)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Jahn Regensburg vs. Hamburger SV heute live: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag