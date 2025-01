Hertha BSC vs. Hamburger SV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das 2. Bundesliga Topspiel mit dem Hamburger SV im TV und Livestream

In der 2. Bundesliga ist der Tabellenführer aus Hamburg am 19. Spieltag zu Gast bei der Berliner Hertha. SPOX verrät Euch, die Infos zur Übertragung.

In der 2. Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 25. Januar, Hertha BSC und der Hamburger SV aufeinander. Die Gäste aus Hamburg grüßen vom Platz an der Sonne, während die Hertha auf Platz zwölf rangiert. Zwischen der Hertha und dem HSV liegen allerdings nur sechs Punkte. Möchte die Mannschaft von Christian Fiel noch ein Wort um den Aufstieg mitsprechen, muss ein Sieg gegen den Tabellenführer her. Der Anpfiff im Berliner Olympiastadion erfolgt um 20.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hertha BSC vs Hamburger SV heute live im TV und Livestream:

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Auch die Begegnung Hertha BSC vs. Hamburger SV ist auf Sky Sport Top Event, sowie Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen. Roland Evers kommentiert die Partie für Euch.

Im kostenpflichtigen Livestream via SkyGo oder WOW könnt Ihr ebenfalls auf die 2. Bundesliga zurückgreifen.

Die gute Nachricht für alle Nicht-Sky-Kunden: Das Spiel der beiden Traditionsvereine wird auch im Free-TV bei Sport1 übertragen. Insgesamt 33 Topspiele werden im Free-TV bei Sport1 gezeigt. Bereits eine Stunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung.

Im kostenlosen Livestream bei Sport1 findet Ihr die Begegnung natürlich auch.

Hertha BSC vs Hamburger SV heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hertha BSC vs. Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 19

Datum: 25.01.2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Olympiastadion (Berlin)

TV & Livestream: Sky, Sport1, SkyGo, WOW, Sport1 Livestream

Hertha BSC vs Hamburger SV heute live: Die Tabelle