Traditionsduell in Berlin! Der FC Schalke 04 muss auswärts zur kriselnden Hertha. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Am heutigen Samstag, 8. März, treffen in der zweiten Bundesliga Hertha BSC und Schalke 04 aufeinander. Auch wenn für beide Teams die Tabellensituation nicht rosig ist, ist die Hertha noch mehr unter Zugzwang. Die Berliner sind auf Platz 14 zurückgefallen und liegen nur noch vier Zähler vor dem Relegationsplatz. Nur einen Punkt konnte man in den letzten sechs Spielen holen. Die Schalker sind zwar auch nur auf Rang zwölf, aber deutlich besser in Form. Letzte Woche gewann man zu Hause gegen Preußen Münster mit 1:0. Um 13 Uhr ertönt der Anpfiff im Olympiastadion in Berlin.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Für die Übertragungen der zweiten Liga braucht Ihr ein Abo bei Sky, auch dieses Spiel läuft beim Pay-TV-Sender. Die Konferenz der Samstagsspiele findet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 und bei Sky Sport Top Event. Das Einzelspiel wird auf Sky Sport Bundesliga 4 übertragen. Um 12.30 starten die Vorberichte, Timo Schäfers ist als Kommentator im Einsatz.

Den Livestream findet Ihr bei WOW oder in der Sky Go-App, aber auch dieser ist kostenpflichtig.

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hertha BSC vs. Schalke 04

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 25

Datum: 8. März 2025

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

TV & Livestream: Sky

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 25. Spieltag