Hertha BSC: "Noch nie einen so faulen Spieler gesehen!" Pal Dardai rechnet mit Myziane Maolida ab - Berater kontert

Pal Dardai hat knallhart mit Myziane Maolida von Hertha BSC abgerechnet. Der Berater des 24-Jährigen lässt die heftigen Worte des Berliner Trainers...

Pal Dardai hat knallhart mit Myziane Maolida von Hertha BSC abgerechnet. Der Berater des 24-Jährigen lässt die heftigen Worte des Berliner Trainers aber so nicht stehen.

"Ich habe noch nie einen so faulen Spieler gesehen. Maolida soll sich schnellstens einen anderen Verein suchen, wo er spielen kann. Er hat bei mir seine Chance verspielt", sagte Dardai auf einer Pressekonferenz: "Da lasse ich lieber die jungen Talente spielen."

Maolida war im Sommer 2021 für vier Millionen Euro vom französischen Erstligisten OGC Nizza zur Hertha gewechselt. Nach einer Leihe zu Stade Reims kehrte der Offensivspieler im Juni 2023 zum Zweitligisten zurück.

In der laufenden Saison wurde Maolida bislang ausschließlich in der zweiten Mannschaft der Berliner in der viertklassigen Regionalliga eingesetzt, wo er in neun Partien drei Tore und zwei Assists verbuchte. Bei Dardai kam der Nationalspieler der Komoren noch nicht zum Zug.

"Das Einzige, worauf wir uns mit diesem großen, visionären Trainer einigen konnten ist, dass er uns hilft, von ihm wegzukommen", sagte nun Maolidas Berater Philippe Lamboley gegenüber fussballtransfers.com.

"Was er sagt, ist ein grundloser Angriff", meinte Lamboley über Dardais Worte weiter und übte sich in Sarkasmus: "Ich verstehe, dass Herr Dardai beleidigt ist, dass ein Spieler wie Myziane, den er seit Beginn der Saison nicht einsetzt und den er fallen gelassen hat, in internationalen Spielen auf hohem Niveau spielt und dort als Mittelstürmer agiert. Etwas, das Herr Dardai, der hart arbeitet, nie bemerkt hat."

In der Länderspielpause traf Maolida, dessen Vertrag bei der Hertha noch bis 2025 läuft, in der WM-Qualifikation für die Komoren bei den beiden Siegen gegen die Zentralafrikanische Republik (4:2) und gegen Ghana (1:0) jeweils einmal.