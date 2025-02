Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. SPOX liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 9. Februar, zum Aufeinandertreffen zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. Die beiden Tabellennachbarn wollen den Anschluss an die Aufstiegsränge halten, nur ein Sieg hilft dabei. Hannover-Coach Andre Breitenreiter möchte seinen ersten Heimsieg einfahren, während die Fortuna den dritten Sieg in Serie anstrebt. Anpfiff in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ist um 13.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream:

Die Übertragungsrechte am Sonntag in der 2. Bundesliga liegen exklusiv bei Sky!

Der Pay-TV-Anbieter startet eine halbe Stunde vor Anpfiff auf Sky Sport Bundesliga 4 HD mit der Vorberichterstattung. Dominik Müller kommentiert das Einzelspiel für Euch.

Fans der Konferenz können diese ab 13.00 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 HD anschauen. Yannick Erkenbrecher fungiert dabei als Moderator.

Den Livestream seht Ihr in der SkyGo-App oder bei WOW.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 21

Datum: 9. Februar 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Heinz von Heiden Arena (Hannover)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag