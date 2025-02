Hamburger SV vs. Hannover 96 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga im TV und Livestream

Wer überträgt das Nordderby in der zweiten Liga zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 am 02.02.2025 um 13:30 Uhr?

Die 2. Bundesliga ist wohl so verrückt wie noch nie! Lediglich sechs Punkte trennen die Teams von Platz 1 bis Platz 9. An der Spitze steht der formstarke Hamburger SV, der die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnte, zuletzt mit 3:2 im Topspiel bei Hertha BSC Berlin gewann. Doch die Niedersachsen lauern auf Platz 5 hinter den Aufstiegsrängen und können mit einem Sieg im Nordderby nach Punkten zu den Hanseaten aufschließen. Beste Voraussetzungen für ein packendes Spiel! Wer zeigt/überträgt die Partie in Deutschland?

Hamburger SV vs. Hannover 96 heute live im TV und Livestream:

In der 2. Bundesliga nichts Neues: das Duell zwischen dem Hamburger SV und Hannover wird von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an Deutschlands zweithöchster Spielklasse und geht auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 ab 13 Uhr mit dem Einzelspiel auf Sendung. Parallel gibt es auch eine Konferenz, und zwar auf Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event.

Online gibt es das Ganze selbstredend auch, SkyGo und WOW sind die Anlaufstellen - ebenfalls kostenpflichtig.

Das Abonnement könnt Ihr umgehen, wenn Ihr bei OneFootball die Einzelübertragung bucht.

Hamburger SV vs. Hannover 96 heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. Hannover 96

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 20

Datum: 02.02.2025

Uhrzeit: 13:30 Uhr

Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

