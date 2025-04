"Haben die Möglichkeit, dem Gegner so richtig einzuheizen": Ausfall von Harry Kane schwächt FC Bayern für Lothar Matthäus nicht

Harry Kane wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Lothar Matthäus glaubt nicht daran, dass das dem FCB Probleme bereiten wird.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist überzeugt davon, dass der Ausfall von Torjäger Harry Kane dem FC Bayern München nicht besonders wehtun wird.

"Wenn Harry Kane wirklich ausfallen sollte, haben sie die Möglichkeit, dem Gegner so richtig einzuheizen", sagte Matthäus am Samstagabend nach dem 1:1 des FCB gegen den BVB, wo Kane die Blessur erlitt und deren Schwere noch nicht feststand.

Matthäus führte aus: "Heute die vier Spieler hinter Thomas Müller, die habe ich mir angeschaut - das ist so geil. Damit spielte der Experte auf Jamal Musiala, Michael Olise, Leroy Sané und Kingsley Coman an, die bei Spielende für die Bayern auf dem Platz standen.

Das Quartett könne "mit dem Ball umgehen", besitze eine "wahnsinnige Geschwindigkeit" und können auch "abschließen", urteilte Matthäus.

"Sie müssen abwechselnd in den Strafraum gehen und diesen besetzen", sagte er auf die Frage, wie Kane ersetzt werden könnte. "Man kann sich auf die Spielstärke der Bayern verlassen, dass sie Chancen auf eine andere Art und Weise kreieren."

Kane erlitt einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel, wie die Bayern am Sonntag offiziell mitteilten, und verpasst damit unter anderem den Achtelfinal-Kracher im DFB-Pokal am Dienstag gegen Bayer Leverkusen. Kane war in Dortmund bereits in der 33. Minute ausgewechselt worden, eine MRT-Untersuchung brachte die Diagnose.