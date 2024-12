Griechenland vs. Niederlande zum Nachlesen im Liveticker: Last-Minute-Wahnsinn für Oranje!

Die niederländische Nationalmannschaft ist ihrem Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ein großes Stück näher gekommen. Dank eines...

Die niederländische Nationalmannschaft ist ihrem Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ein großes Stück näher gekommen. Dank eines späten Elfmetertreffers durch Virgil van Dijk (90.+3) gewann das Team von Bondscoach Ronald Koeman 1:0 (0:0) in Griechenland und eroberte den zweiten Platz. Die Partie zum Nachlesen im Liveticker.

DIE SPIELE DER EM-QUALIFIKATION AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.Hier geht's zu Refresh der Seite.

Griechenland vs. Niederlande: 0:1 Tore Virgil van Dijk (Elfmeter, 90.+3) Aufstellung Griechenland Vladochimos - Rota, Mavropanos, Retsos, Koulierakis - Bakasetas, Kourbelis, Mantalos - Masouras, Ioannidis, Tsimikas Aufstellung Niederlande Verbruggen - Geertruida, van Dijk, Ake - Dumfries, Wieffer, Reijnders, Hartman - Simons, Weghorst, Bergwijn

Bereits Wout Weghorst (28.) hätte für die Führung sorgen können. Er ließ die große Chance aufs 1:0 aber aus, als er mit einem schwach geschossenen Strafstoß am früheren deutschen U-21-Torwart Odysseas Vlachodimos scheiterte. Aus ihrer deutlichen Überlegenheit machten die Niederländer insgesamt zu wenig, auch Steven Bergwijn (44., 47.) konnte Vlachodimos nicht überwinden. RB Leipzigs Xavi Simons (53.) schoss knapp vorbei - kurz vor Schluss rettete van Dijk den Sieg per Foulelfmeter.

In Gruppe B hatte sich bereits am vergangenen Freitag Frankreich das Ticket für die EM gesichert. Der Vize-Weltmeister ist am 21. November der letzte Quali-Gegner für Griechenland. Die Niederländer spielen noch gegen Irland (18.) und auf Gibraltar (21.). Fürs EM-Ticket muss Oranje noch eines der beiden verbleibenden Qualifikationsspiele gewinnen.

Griechenland vs. Niederlande: EM-Qualifikation, 2. Halbzeit im Liveticker zum Nachlesen

Für die Niederlande geht es am 18. November mit dem Heimspiel gegen Irland weiter, drei Tage später empfängt Griechenland die Franzosen, während Holland in Gibraltar antritt.

Holland und Griechenland sind nun also punktgleich, wobei aber die Griechen ein Spiel mehr haben und der direkte Vergleich auch noch klar für die Niederländer spricht. Oranje reicht also ein weiterer Dreier in den zwei Spielen gegen Irland und in Gibraltar, um sicher qualifiziert zu sein. Griechenland muss derweil darauf hoffen, dass die Elftal in diesen zwei Spielen höchstens zwei Zähler holt und gleichzeitig Frankreich schlagen - ein sehr unwahrscheinliches Szenario.

Die Sensation ist ausgeblieben und die Niederlande machen einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Niederlande, denen nach vorne wenig einfiel. Als Griechenland aber in der Schlussphase alles nach vorne warf, weil den Hellenen ein Punkt nicht mehr brachte als keine, wurden sie ausgekontert und kassierten einen Strafstoß gegen sich. Anders als Weghorst im ersten Durchgang verwandelte van Dijk seinen Elfmeter und bescherte seinem Team die drei Punkte.

90.+11. Schlusspfiff!

90.+11. Bevor Hernandez zum Bildschirm gelaufen ist, hat er dem griechischen Trainer die Rote Karte gezeigt. Poyet hat wohl einige Wörter gewählt, die dem Schiri nicht gefallen haben.

90.+9. Nach einem griechischen Ballverlust bricht Brobbey auf rechts durch, er geht ins Laufduell mit Retsos, der mit einer Grätsche im eigenen Strafraum den Ball wegschlägt. Der Unparteiische lässt weiterlaufen, aber er sieht sich die Szene dann doch noch mal an: War Retsos zuerst am Ball oder zuerst an Brobbeys Fuß. Es war der Ball und deshalb kann das Spiel weiterlaufen.

90.+8. Offensivfoul von Mavropanos an Ake am niederländischen Strafraumkreis. Das nimmt weitere Zeit von der Uhr.

90.+7. Die offizielle Nachspielzeit ist abgelaufen, zwischen VAR-Überprüfung und niederländischem Torjubel wird es aber sicher noch einige Minuten draufgeben.

90.+6. Dumfries köpft den Ball beim Eckstoß am ersten Pfosten weg.

90.+6. Es gibt noch mal Ecke für Griechenland ...

90.+5. Halbfeldflanke von Bouchalakis auf Ioannidis, der den Ball mehrere Meter neben das Tor setzt. Er war aber auch von Gegnern umgeben.

90.+3. Toooor! Griechenland - NIEDERLANDE 0:1. Kapitän van Dijk übernimmt die Verantwortung und versenkt den Elfmeter halbhoch und halbrechts. Eigentlich auch kein gut geschossener Elfer, aber diesmal ist Vlachodimos in die falsche Richtung unterwegs.

90.+3.Toooor! Griechenland - NIEDERLANDE 0:1.

90.+1. Der Schiedsrichter sieht sich die Szene selbst noch mal an. Es stellt sich die Frage, ob Dumfries das Bein hängenlassen hat, um von Pavlidis getroffen zu werden. Dem ist zwar sicher so, aber Pavlidis hat Dumfries eben nicht nur unten getroffen, sondern auch oben festgehalten. Deshalb entscheidet sich Hernandez der Sichtung der Bilder auch nicht um.

90.+1. Der Schiedsrichter sieht sich die Szene selbst noch mal an.

90.+1. Sechs Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Aber da die Überprüfung durch den VAR lange dauert, werden es wohl mehr werden.

89. Wieder Elfmeter für Oranje! Brobbey schickt Dumfries bin den Sechzehner, Pavlidis hält den Inter-Spieler und ringt ihn zu Boden. Hernandez zeigt sofort auf den Punkt.

89. Wieder Elfmeter für Oranje!

89. Fountas kommt aus 20 Metern zum Abschluss - genau in die Arme von Verbruggen.

88. In dieser Schlussphase ist es ein völlig umgedrehtes Kräfteverhältnis im Vergleich zum Rest des Spiels. Griechenland ist ständig am Drücker, die Niederlande bolzen den Ball nur noch nach vorne.

86. Pavlidis begeht im Mittelfeld ein taktisches Foul an van de Ven. Klare Gelbe Karte.

85. Dass Griechenland nun mehr nach vorne wirft, ist logisch. Denn davon ausgehend, dass die Niederlande ihre letzten beiden Spiele gegen Irland und Gibraltar gewinnen werden, ist es völlig egal, ob die Hellenen hier einen oder keinen Punkt holen. In beiden Fällen könnten sie nicht mehr Zweiter werden, wenn Holland in den letzten beiden Partien sechs Punkte holen sollte.

84. Fehler von van de Ven, der den Ball direkt zu Fountas spielt. Der flankt auf Ioannidis, der noch entscheidend von van Dijk gestört wird und den Ball nicht aufs Tor bekommt.

81. Offensiver Wechsel von Poyet: Mittelfeldmann Mantalos weicht für Stürmer Pavlidis, der in den Niederlanden, bei AZ Alkmaar, sein Geld verdient.

81. Auswechslung Petros Mantalos Vangelis Pavlidis

81. Wieffer hat angezeigt, dass es bei ihm nicht weitergeht, er scheint mit den Kräften am Ende. An seiner Stelle wird de Roon die Schlussminuten bestreiten.

79. Mantalos kommt nach einem Ballverlust von Wieffer aus 20 Metern zum Abschluss, den van Dijk blockt. Der Ball geht zu Giakoumakis, der ihn aber nicht gut kontrolliert bekommt. Verbruggen wirft sich auf das Leder.

77. Giakoumakis, ehemaliger Torschützenkönig der Eredivisie, kommt für Masouras ins Spiel.

77. Auswechslung Giorgos Masouras Georgios Giakoumakis

76. Retsos tritt Brobbry von hinten in die Hacken und sieht Gelb.

76. Gelbe Karte Panagiotis Retsos

74. Hartman macht Platz für van de Ven. Eine eher defensivere Variante - gibt sich Koeman langsam mit dem Punkt zufrieden?

74. Auswechslung Quilindschy Hartman Micky van de Ven

74. Tsimikas bringt die Kugel an den ersten Pfosten, Ake köpft sie von dort weg.

73. Masouras wird auf rechts geschickt und holt eine Ecke gegen Hartman heraus.

72. Die Strategie der Griechen ist klar: Sobald der Ball in den eigenen Reihen ist, wird er, in der Hoffnung, dass Ioannidis van Dijk und Ake davonlaufen kann, möglichst schnell nach vorne gespielt. Bislang hat diese Strategie keine Früchte getragen.

69. Malen sucht mit einer Flanke an den zweiten Pfosten Brobbey. Aber der Stürmer verliert sein Luftduell mit Retsos.

69. Malen sucht mit einer Flanke an den zweiten Pfosten Brobbey. Aber der Stürmer verliert sein Kopfballduell mit Retsos.

67. Das Spiel findet weiterhin hauptsächlich in der Hälfte der Griechen statt. Aber im letzten Drittel fehlt Oranje zu wenig ein.

62. Ein Doppelwechsel bei der Elftal: Brobbey gibt sein Länderspieldebüt und kommt für Weghorst ...

64. Bouchalakis bricht auf links durch und haut dann eine Mischung und Schuss und Flanke ans Außennetz.

62. ... und Veerman ersetzt Simons.

62. Ein Doppelwechsel bei der Elftal: Brobbey kommt für Weghorst ...

62. Auswechslung Xavier Quentin Shay Simons Joey Veerman

62. Auswechslung Wout François Maria Weghorst Brian Ebenezer Adjei Brobbey

61. ... und Siopis für Koulierakis.

61. Außerdem wechselt Poyet zwei weitere Male: Er bringt Bouchalakis für Kourbelis ...

61. Auswechslung Konstantinos Koulierakis Emmanouil Siopis

60. Für Bakasetas geht es nicht weiter, er gibt seine Kpitänsbinde an Mantalos weiter. Fountas kommt für ihn ins Spiel.

60. Auswechslung Anastasios Bakasetas Taxiarchis Fountas

59. Bakasetas sitzt am Boden, scheint Schmerzen am linken Bein zu haben. Das Spiel ist unterbrochen, während er behandelt wird.

56. Simons kann aus dem linken Halbfeld frei flanken, seine Hereingabe ist aber viel zu tief und Mavropanos köpft den Ball weg.

53. Wieder ein griechischer Fehlpass im Spielaufbau, Simons läuft auf den gegnerischen Sechzehner zu und will zum freistehenden Bergwijn rüberlegen. Mantalos grätscht im letzten Moment dazwischen.

52. Reijnders dribbelt auf links an Rota vorbei und drückt ab. Der Winkel ist spitz und Vlachodimos ist erneut zur Stelle, diesmal mit dem Fuß. Der Ball springt zu Weghorst, der für Simons auflegt. Der Leipziger dreht auf und schießt umgeben von Gegnern aufs Tor - knapp rechts vorbei.

51. Simons kommt gegen Mantalos zu spät und kassiert die Gelbe Karte.

51. Gelbe Karte Xavier Quentin Shay Simons

51. Ioannidis geht auf an der rechten Grundlinie mit Tempo an Ake vorbei. In der Mitte sieht er keine gute Anspielstation und entscheidet sich für den Schuss aus spitzem Winkel - ans Außennetz.

50. Mavropanos, der seit seinem Wechsel von Stuttgart nach West Ham kaum Spielzeit in London bekommen hat, tut sich schwer. Er spielt erneut einen Fehlpass, der diesmal direkt ins Seitenaus geht.

47. Mavropanos verliert den Ball im Aufbau und dann laufen drei Niederländer auf zwei Griechen zu. Bergwijn nutzt den Lauf von Weghorst, um aus 15 Metern selbst zu schießen. Mit einem tollen Reflex verhindert Vlachodimos die holländische Führung.

47. Die Hellenen sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46. Koeman wechselt zur Pause offensiv: Verteidiger Geertruida macht Platz für den Dortmunder Stürmer Malen.

46. Es geht weiter!

46. Auswechslung Lutsharel Geertruida Donyell Malen

Griechenland vs. Niederlande: EM-Qualifikation, 1. Halbzeit im Liveticker zum Nachlesen

Halbzeit Kein Tor nach 45 Minuten. Die beste Chance hatten die Holländer, aber Weghorst konnte Vlachodimos vom Punkt nicht überwinden. Allzu viel ließen die Griechen sonst nicht anbrennen - dennoch stellt sich die Frage, wie lang die Hausherren diese defensive Ordnung und Disziplin wahren können. Denn für Entlastung sorgten sie nur sehr selten (0,08 Expected Goals) und irgendwann werden die Beine müde werden. Trotzdem ist auch klar, dass die Elftal die Gefahr eines Konters ständig im Hinterkopf haben dürfte, solange es 0:0 steht. Denn mit einem Unentschieden hätte sie ihr Schicksal dann noch selbst in der Hand - mit einer Niederlage nicht mehr.

45.+5. Pause!

45.+4. Die Niederländer laufen an, aber aktuell gelingt es Griechenland, alles wegzuverteidigen.

45.+1. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

44. Von hinten spielt van Dijk spielt einen hohen Pass auf die linke Seite. Rota verschätzt sich, kommt nicht an das Leder und hinter ihm kann Bergwijn es annehmen und aus spitzem Winkel schießen. Vlachodimos ist am ersten Pfosten zur Stelle.

41. Griechenland versucht nun, den Ball etwas länger in den eigenen Reihen zu halten. Es soll möglichst mit 0:0 in die Pause gegangen werden.

38. Die Ecke wird kurz ausgeführt, Simons spielt Reijnders an, der zum dritten Mal am heutigen Abend aus der zweiten Reihe schießt. Rota ist mit dem Kopf dazwischen.

37. Seitenwechsel von Reijnders auf Hartman, der den Ball gut mit dem Kopf mitnimmt, bevor er die Kugel vors Tor bringt. Mavropanos klärt zur Ecke.

34. Simons spielt einen Doppelpass mit Weghorst und drückt dann aus 18 Metern in halbrechter Position ab. Er verfehlt das Tor deutlich.

32. Inzwischen findet das Spiel fast nur noch in der griechischen Hälfte statt.

30. Wie geht Holland mit diesem Rückschlag um? Es bleibt ihnen noch viel Zeit, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Aber hätte Weghorst diesen Elfmeter verwandelt, wäre die gesamte Situation für die Elftal deutlich angenehmer gewesen.

28. Weghorst scheitert an Vlachodimos! Der ehemalige Wolfsburger peilt das rechte Eck an, platziert ihn aber nicht gut genug. Vladochimos hat das Eck, wehrt den Ball ab und hat ihn dann im Nachfassen.

28. Mantalos grätscht Simons im Mittelfeld um und sieht Gelb. Auch er verpasst damit die Partie gegen Frankreich.

28. Gelbe Karte Petros Mantalos

28. Elfmeter verschossen Wout François Maria Weghorst

28. Elfmeter gehalten Odysseas Vlachodimos

26. Es ist eine strenge Entscheidung. Koulierakis hat seine Arme eingesetzt, aber in vielen Fällen wird so etwas nicht gepfiffen. Eine klare Fehlentscheidung von Hernandez ist das jedoch nicht und deshalb nimmt der VAR den Strafstoß auch nicht zurück.

25. Hartmann chippt den Ball nach einer geklärten Ecke von halblinks wieder in den Strafraum. Mehrere Spieler gehen zum Ball, Vladochimos schnappt ihn sich - aber der Unparteiische zeigt auf den Elfmeterpunkt. Koulierakis soll den Verteidiger von Liverpool auf den Boden gerungen haben.

22. Dritte Ecke in kurzer Zeit für die Holländer, sie findet keinen Abnehmer und rutscht auf die andere Seite durch. Aber Oranje wird immer stärker.

21. Wieder zieht Reijnders aus der zweiten Reihe ab, diesmal bekommt er ihn zentral aufs Tor. Weil der Ball sehr flattert, baggert Vladochimos ihn im Stile eines Volleyballers nach vorne weg.

19. Die Ecke wird zunächst weggeköpft, aber der Ball geht zu Reijnders, der es aus 25 Metern mit einem Flachschuss probiert. Der Ball zischt links am Pfosten vorbei.

18. Im eigenen Sechzehner verliert Masouras seinen Zweikampf mit Bergwijn und fällt mit dem Arm auf den Ball. Die Holländer fordern einen Strafstoß, aber es gibt nur Ecke - die richtige Entscheidung.

16. Bei den Niederländern ist alles etwas zu statisch und deshalb finden sie keinen Weg durch die griechischen Verteidigungsreihen.

13. Kourbelis beschwert sich zu lautstark über das Foul, obwohl Geertruida seine verdiente Verwarnung bereits bekommen hat. Auch der Grieche sieht Gelb - und wird damit gegen Frankreich fehlen.

13. Geertruida verliert den Ball in der eigenen Hälfte und muss Ioannidis dann foulen, um einen griechischen Konter zu unterbinden. Dafür gibt es die erste Gelbe Karte des Spiels.

13. Gelbe Karte Lutsharel Geertruida

11. Eine wirkliche Überlegenheit der Elftal ist bislang nicht zu sehen. Es ist ein ausgeglichenes Spiel, die Griechen haben sogar etwas mehr Ballbesitz (52 Prozent).

11. Eine wirklich Überlegenheit der Elftal ist bislang nicht zu sehen. Es ist ein ausgeglichenes Spiel.

10. Ioannidis wird auf rechts geschickt, hat Ake vor sich. Er geht an die Grundlinie und will die Ecke herausholen. Aber Ake zieht das Bein clever weg und der Ball endet auch ohne sein Zutun im Toraus.

7. Bergwijn sprintet die linke Seite hinunter und wird von drei Griechen gestellt. Er versucht durchzudribbeln, bleibt aber hängen.

6. Im Strafraum setzt van Dijk im Luftzweikampf mit Ioannidis ein bisschen die Arme ein und der griechische Stürmer geht zu Boden. Schiri Hernandez reicht das nicht für einen Elfmeter.

4. Holland hat in den Anfangsminuten mehr vom Ball, aber die Griechen verstecken sich nicht. Sie greifen tief in der niederländischen Hälfte an und versuchen so, das Geschehen möglichst vom eigenen Sechzehner fernzuhalten.

1. Anpfiff!

Griechenland vs. Niederlande: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Es ist ein potenziell entscheidendes Spiel, das heute Abend in Athen steigt. Denn sollten die Niederlande verlieren, so hätten sie ihr Schicksal, was die Qualifikation für die Europameisterschaft betrifft nicht mehr selbst in der Hand.

vor Beginn Die Griechen müssten dann nämlich in ihrem letzten Spiel zu Hause gegen ein bereits qualifiziertes Frankreich nur einen Zähler holen, um nächsten Sommer sicher in Deutschland dabei zu sein.

vor Beginn Die Hymnen ertönen.

vor Beginn Die Partie leiten wird der 40-jährige Alejandro Hernandez aus Spanien.

vor Beginn Historisch gesehen ging dieses Duell deutlich öfter an Oranje: Zehn Aufeinandertreffen zwischen den beiden Nationen fanden bereits statt, achtmal gewannen die Niederlande. Den einzigen griechischen Sieg gab es bei einem Testspiel im September 2016 (2:1).

vor Beginn Für die Holländer ist die Vorgabe also klar: Es muss mindestens ein Punkt her. Dann müsste die Elftal "nur noch" zu Hause gegen Irland und in Gibraltar gewinnen, um sich für die EM zu qualifizieren. Sollte dies nicht gelingen wäre es das zweite Mal in drei Ausgaben mit 24 Teilnehmern, dass die Niederlande es nicht zur Europameisterschaft schafft. Und das würde bei den holländischen Fans sicherlich großen Unmut auslösen.

vor Beginn Dabei kann man der Koeman-Elf in der aktuellen Quali gar keine allzu großen Vorwürfe machen: Jedes Spiel, in das sie als Favorit gegangen ist, hat sie auch gewonnen - inklusive einem klaren Sieg im Hinspiel gegen die Griechen (3:0). Nur gegen Vize-Weltmeister Frankreich unterlag Oranje zweimal (0:4 auswärts, 1:2 zu Hause). Die Qualifikation für die EM ist aber dennoch in Gefahr, weil die Hellenen auch nicht allzu viel liegengelassen haben: Abgesehen von den Niederlagen gegen Frankreich und Holland gab es für Griechenland nur Dreier. Insbesondere die zwei Siege gegen Irland waren von großer Bedeutung.

vor Beginn Für die Holländer ist die Vorgabe also klar: Es muss mindestens ein Punkt her. Dann müsste die Elftal "nur noch" zu Hause gegen Irland und in Gibraltar gewinnen, um sich für die EM zu qualifizieren. Sollte dies nicht gelingen wäre es das zweite Mal in drei Ausgaben mit 24 Teilnehmern, dass die Niederlande es nicht zur Europameisterschaft macht. Und das würde bei den holländischen Fans sicherlich großen Unmut auslösen.

vor Beginn Auch bei Oranje gibt es im Vergleich zum vorherigen Spiel (1:2 gegen Frankreich) zwei Umstellungen: Veerman und de Roon weichen für Wieffer und Bergwijn.

vor Beginn Auf der anderen Seite hat sich Ronald Koeman für ein 3-4-3 entschieden: Verbruggen - Geertruida, van Dijk, Ake - Dumfries, Wieffer, Reijnders, Hartman - Simons, Weghorst, Bergwijn.

vor Beginn Gustavo Poyet stellt nach dem wichtigen 2:0-Sieg in Irland zweimal um: Koulierakis und Ioannidis ersetzen Pelkas und Giakoumakis.

vor Beginn Werfen wir zunächst einen Blick auf die Aufstellungen - Griechenland wird im 4-3-3 antreten: Vladochimos - Rota, Mavropanos, Retsos, Koulierakis - Bakasetas, Kourbelis, Mantalos - Masouras, Ioannidis, Tsimikas.

vor Beginn Für beide Teams ist es eine richtungsweisende Partie. Bei einem Sieg gegen die Elftal könnte Griechenland bis auf sechs Punkte (bei einem Spiel mehr) davonziehen. Verliert der Europameister von 2004 die Partie gegen die Niederländer hingegen, wird es mit der Qualifikation für das Turnier in Deutschland schwierig. Die Niederländer könnten dann mit zwei Siegen gegen Irland und Gibraltar alles klar machen, wohingegen die Südeuropäer noch gegen Tabellenführer Frankreich ran müssen.

vor Beginn Ab 20.45 Uhr treffen die beiden Teams in der OPAP Arena in Athen aufeinander. Schiedsrichter der Begegnung ist der Spanier Alejandro Hernández.

vor Beginn Hallo und herzlich Willkommen zum EM-Qualifikationsspiel zwischen Griechenland und der Niederlande.

getty

Griechenland vs. Niederlande: EM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Eine TV-Übertragung des Duells zwischen Griechenland und der Niederlande wird es nicht geben. Jedoch überträgt DAZN alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge - so auch diese Partie. Beim Streamingdienst startet ab 20.45 Uhr die Übertragung mit Kommentator Marcel Seufert.

EM-Qualifikation: Die aktuelle Tabelle der Gruppe B