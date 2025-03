Gladbach vs. Mainz 05 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Das Überraschungsteam aus Mainz ist heute zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Wo Ihr das Spiel sehen könnt, erfährt Ihr hier.

Der 25. Spieltag wird am heutigen Freitagabend, 7. März, von Gladbach und Mainz eröffnet. Beide Teams sind gut in Form, die Fohlen gewannen vier der letzten sechs Ligaspiele, Mainz sogar drei in Folge. Interessant zu beobachten ist die Torhüterposition bei den Gastgebern. Stammkeeper Moritz Nicolas fehlt verletzt, dazu ist sein Ersatzmann rotgesperrt. Der Anpfiff im Borussia-Park erfolgt um 20.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Gladbach vs. Mainz 05 heute live im TV und Livestream:

Die Rechte der Freitagsspiele der Bundesliga liegen in dieser Saison bei DAZN. Das Spiel wird im linearen TV auf DAZN 1 ausgestrahlt, der Stream läuft wie gewohnt in der App oder auf der Website. Um 19.45 Uhr beginnt die Übertragung mit den Vorberichten, Freddy Harder ist als Moderator im Einsatz. Am Kommentatorensitz nimmt Marco Hagemann Platz, neben ihm fungiert Moritz Volz als Experte. Mario Rieker ist als Reporter im Einsatz.

Gladbach vs. Mainz 05 heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 25

Datum: 7. März 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Borussia-Park, Gladbach

TV & Livestream: DAZN

Gladbach vs. Mainz 05 heute live: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag