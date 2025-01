Der FC Bayern München ist am 16. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Wie Ihr die Partie live im TV und Stream sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

In der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach am 16. Spieltag auf den FC Bayern München. Das Topspiel am Samstag (11. Januar) wird um 18.30 Uhr im Borussia-Park von Mönchengladbach angepfiffen.

SPOX zeigt Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie Gladbach vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Gladbach vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Topspiel im TV und Livestream?

Für die TV- und Livestream-Übertragung werden Euch einige Möglichkeiten geboten, aber im Free-TV wird der Bundesliga-Kracher nicht gezeigt.

Auf Sky läuft das Duell im TV-Abo als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (UHD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event (HD).

Auch im Livestream kommt Ihr mit dem Pay-TV-Anbieter auf Eure Kosten. Dort seid Ihr entweder mit WOW oder der SkyGo-App live mit von der Partie.

Gladbach vs. FC Bayern München heute im Liveticker bei SPOX

Ihr könnt die Begegnung nicht live im TV Und Livestream verfolgen, wollt aber trotzdem keine spannende Aktion verpassen? Dann ist der ausführliche Liveticker von SPOX genau die richtige Entscheidung für Euch!

Hier geht’s zum Liveticker des Bundesliga-Duells zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München.

Gladbach vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Topspiel im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 16

Datum: 11.01.2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

TV: Sky

Livestream: WOW, SkyGo

WOW, SkyGo Liveticker: SPOX

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 FC Bayern München 15 34 36 2 Bayer Leverkusen 15 16 32 3 Eintracht Frankfurt 15 12 27 4 RB Leipzig 15 4 27 5 Mainz 05 15 8 25 6 Borussia Dortmund 15 6 25 7 Werder Bremen 15 1 25 8 Borussia Mönchengladbach 15 5 24 9 SC Freiburg 15 -3 24 10 VfB Stuttgart 15 4 23 11 VfL Wolfsburg 15 4 21 12 1. FC Union Berlin 15 -5 17 13 FC Augsburg 15 -15 16 14 FC St. Pauli 15 -7 14 15 TSG Hoffenheim 15 -8 14 16 1. FC Heidenheim 1846 15 -15 10 17 Holstein Kiel 15 -19 8 18 VfL Bochum 15 -22 6

