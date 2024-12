Gelb während des Elfmeterschießens! Torwart von Kanada versteckt Trinkflasche von Uruguays Keeper

Beim Spiel um Platz drei der Copa América zwischen Uruguay und Kanada im Bank of America Stadium in Charlotte kam es zu einer ungewöhnlichen Szene während des Elfmeterschießens.

Kanadas Nationaltorwart Dayne St. Clair sah während des Elfmeterschießens die Gelbe Karte. Der 27-Jährige hatte vor dem dritten Elfmeter Uruguays versucht, die Wasserflasche von Uruguays Nummer eins Sergio Rochet zu verstecken.

St. Clair wurde sowohl von Schiedsrichter Alexis Herrera als auch von Rochet angesprochen, nachdem er den "Spickzettel" auf der Wasserflasche des Uruguayers zu lesen schien, bevor er versuchte, sie zu verstecken. Mit dem Blick auf die Notiz auf der Flasche wollte St. Clair wohl herausfinden, welche Anweisungen Rochet hinsichtlich der Schützen Kanadas gegeben wurden.

Das Spiel um Platz drei endete nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden nach Toren von Ismael Koné und Jonathan David für Kanada sowie von Rodrigo Bentancur und Luis Suárez, die für Uruguay trafen.

Im Elfmeterschießen setzte sich schließlich Uruguay mit 4:3 durch. Den entscheidenden Strafstoß setzte Alphonso Davies vom FC Bayern München per Panenka an die Latte.

Beide Teams verpassten den Einzug ins Finale, nachdem sie in der Runde der letzten Vier gegen Argentinien (Kanada) und Kolumbien (Uruguay) verloren hatten. Diese beiden Länder tragen in der Nacht zum Montag (2 Uhr deutsche Zeit) das Finale im Hard Rock Stadium in Miami aus.