Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Gala in der Europa League im TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Galatasaray am Donnerstag? Hier erfahrt Ihr es.

Galatasaray Istanbul hat in der Europa League noch die Möglichkeit, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Dafür braucht der türkische Meister am heutigen Donnerstag, den 30. Januar, im achten Ligaphasenspiel gegen Ajax Amsterdam ein günstiges Ergebnis. Die Begegnung wird um 21 Uhr in der Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) angepfiffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Ajax Amsterdam vs. Galatasaray Istanbul heute live im TV und Livestream

Wer bei Ajax gegen Gala live mit dabei sein möchte, kommt nicht um RTL+ herum. Da beim Streamingdienst die Übertragungsrechte am europäischen Wettbewerb liegen, ist das Spiel auch dort zu sehen. Der Start der Übertragung ist für 20.25 Uhr angesetzt. Ajax gegen Gala ist zudem auch als Teil der Konferenz zu sehen

Allerdings sind die Streams bei RTL kostenpflichtig und mit einer Abo-Barriere versperrt.

Ajax Amsterdam vs. Galatasaray Istanbul heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Ajax Amsterdam vs. Galatasaray Istanbul

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: 8. (Ligaphase)

Datum: 30. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) TV & Livestream: RTL+

Ajax Amsterdam vs. Galatasaray Istanbul heute live: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag